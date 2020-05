Radfahrer nach schwerem Unfall in Essen außer Lebensgefahr

Der Radfahrer, der am Donnerstagabend mit einer Hauswand in Essen-Fischlaken kollidierte, schwebt nicht mehr in Lebensgefahr. Dies berichtete Polizeisprecher Christoph Wickhorst am Montag.

Auch wenn die Auswertung einer Blutprobe noch etwas dauern dürfte, gehen die Unfallermittler der Polizei nach Zeugenaussagen davon aus, dass der 38-Jährige betrunken war, als er gegen 8.30 Uhr an Christi Himmelfahrt die abschüssige Margrefstraße hinabfuhr, in einer Kurve die Kontrolle über sein Mountainbike verlor und ungebremst vor einen kleinen Kotten krachte.

Der Aufprall war so heftig, dass die Fassade des Hauses beschädigt wurde und der Radler nach etwa sechs Metern auf der Straße landete. Wie die Polizei berichtete, erlitt der Verunglückte erhebliche Verletzungen an Kopf und Körper. Ein Begleiter des 38-Jährigen gab gegenüber den Beamten an, dass man zuvor gemeinsam "Vatertag gefeiert" habe.

