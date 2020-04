Radsportler aus Essen-Altendorf strampeln für ihr Clublokal

Noch heftiger als viele andere Gastronomen ist Holger Kesting in seinem Bistro „Radmosphäre“ am Niederfeldsee in Altendorf von der Corona-Krise betroffen. Auch wenn er am gestrigen, sonnigen Dienstag den Außer-Haus-Eisverkauf wieder starten konnte, sieht er düstere Wolken am Horizont. „Denn das Frühjahrs- und Sommergeschäft geht mir fast völlig kaputt. Ich bin aber vom Saisongeschäft abhängig. Da wird das Zeitfenster, um Rücklagen vor dem Winter anzulegen, zu klein“, sagt er.

Allbau als Verpächterin in Essen-Altendorf reagiert auf Hilferuf

Holger Kesting betreibt das Bistro Radmosphäre am Niederfeldsee in Essen-Altendorf Foto: ERG

Unterstützung in dieser schwierigen Zeit erhofft er sich von seinem Vermieter, der Allbau GmbH. Und zu seiner Freude hat er auch von dieser Seite auf seine Hilferufe jetzt eine positive Resonanz erfahren, berichtet er.

Denn auch die Unterstützung durch die Rennradgemeinschaft ERG Altendorf 1900 komme jetzt wie gerufen. Sie stellte ihre „Oster-Challenge“, bei der jeder Teilnehmer mindestens 500 Kilometer in der Woche strampeln sollte, in den Dienst ihres Vereinslokals.

„Die Radmosphäre ist seit 2017 eine feste Anlaufstelle des Vereins. Dort werden nicht nur unsere Treffen abgehalten, sondern es gibt auch schon mal freundschaftliche Begegnungen abseits des Radfahrens. Und auf einen Kaffee und ein Stück Kuchen kehrt ohnehin der ein oder andere ERGler dort regelmäßig ein“, erklärt Klaus Barkhofen. „Da aber auch Besitzer Holger Kesting sein Lokal in den letzten Wochen wegen der Kontaktsperre schließen musste und somit zwar Kosten, aber keine Einnahmen verzeichnen konnte, steht hier der Verein solidarisch hinter ihm und versucht ihm ein Stück weit durch diese Zeit zu helfen.“

Herausforderung bestand aus 500 km Radfahren in einer Woche

ERG-Mitglied Carla Diestelhorst hatte die Idee, die Herausforderung anzunehmen, ob die Kilometer nun auf der Straße oder daheim auf der Rolle zurückgelegt wurden. Schließlich können, wollen oder dürfen derzeit nicht alle Mitglieder das Haus verlassen. Die Rennradgemeinschaft hatte sich zum Ziel gesetzt, möglichst 50 Mitglieder zu mobilisieren, die dann 500 Kilometer erfahren, ergibt 25.000 Kilometer in etwas mehr als einer Woche. Die Mitglieder konnten sich mit einer Art Startgebühr in beliebiger Höhe für die Challenge registrieren. Zugunsten der Radmosphäre wurde dann zusätzlich zu dem eingesammelten Geld der Vereinsmitglieder für jede geschaffte 500er Leistung die gleiche Summe noch einmal um den jeweiligen Registrierungsbetrag aufgestockt. Zudem leisteten aber auch viele Mitglieder ihren Beitrag, auch ohne die Kilometer erstrampelt zu haben. Am Ende kamen 1000 Euro zusammen, mit denen die ERG 1900 dem Bistro durch die Corona-Krise helfen möchte.