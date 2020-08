Randalierer verletzt zwei Essener Polizisten bei Festnahme

Zwei Essener Polizisten überwältigen einen Randalierer in Altenessen und werden dabei leicht verletzt.

Essen. Zwei junge Polizisten überwältigen einen Randalierer in Altenessen. Dabei fügt ihnen der Mann leichte Verletzungen zu.

Mit einer Strafanzeige und zwei verletzten Polizeibeamten endete Sonntagmittag (9. August) um 13.25 Uhr ein Polizeieinsatz auf der Heßlerstraße in Altenessen-Nord.

Anwohner hatten die Polizei zuvor zu Hilfe gerufen, da ein junger Mann nahe der Autobahn 42 randalierte. Plötzlich griff der 18 Jahre alte und psychisch auffällige Mann die eintreffenden Beamten an. Mit „einfacher körperlicher Gewalt“ – also nur mit Muskelkraft und ohne Hilfsmittel – drückten sie den Angreifer zu Boden und konnten ihn so ohne Verletzungen festnehmen.

Die beiden Polizisten, ein 21-jähriger Kommissar-Anwärter, und sein 28-jähriger Kollege von der Polizeiinspektion Nord, verletzten sich jedoch leicht. Mit den Prellungen und Stauchungen konnten sie den Dienst nicht mehr fortsetzen.

Ein später alarmierter Notarzt wies den Angreifer nach einer Begutachtung in ein Fachkrankenhaus ein. Gegen den jungen Mann wird jetzt strafrechtlich ermittelt.