Raub auf Essener Friedhof: Unbekannte erbeuten Bargeld

Die Polizei ermittelt in einem Raubfall auf dem Friedhof Rodenseelstraße in Kray.

Essen Auf einem Friedhof in Kray haben Unbekannte einen Mann überfallen. Sie hielten ihn fest, zückten ein Messer und flüchteten mit Bargeld.

Unbekannte Räuber haben am Donnerstag Mittag einen Überfall auf dem Friedhof an der Rodenseelstraße im Stadtteil Kray verübt. Sie erbeuteten von ihrem Opfer, einem 33-jährigen Mann, mehrere hundert Euro.

Opfer hatte zuvor Bargeld abgehoben

Der Mann erklärte später auf der Polizeiwache, dass er zunächst an der Krayer Straße Geld abgehoben habe und dann in Richtung Friedhof lief. Dort sei er von den Unbekannten angesprochen worden. Dann hielten sie ihn fest und verlangten sein Geld. Einer der Männer zückte ein Messer. Die täter flüchteten in Richtung Korthover Straße, dort stand möglicherweise ein Komplize.

Täter sind zwischen 18 und 25 Jahre alt

Die Täter sind vermutlich 18 bis 25 Jahre alt, schlank, sie sprachen gebrochen Deutsch und hatten arabisches Aussehen. Der Mann mit dem Messer trug Mundschutz, schwarze Baseball-Kappe, einen schwarzen Nike-Pullover und eine blaue Jeans. Der mutmaßliche Komplize am Discounter hat einen schwarzen Vollbart, trug eine weiße ungedruckte Baseballkappe und helle Turnschuhe. Die Polizei bittet um Hinweise unter 0201/8290.