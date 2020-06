Kriminalität Raubversuch an der Brehminsel in Essen-Werden gescheitert

Essen. An der Brehminsel wollten drei Männer die Tasche eines Liebespaares stehlen. Das Manöver scheiterte, die Polizei konnte die Täter festnehmen.

Die Polizei hat am späten Mittwochabend drei Männer vorläufig festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, dass sie einem Paar, das am Ruhrufer lag, die Tasche stehen wollten. Das Manöver scheiterte.

Täter flohen in verschiedene Richtungen

Der Essener (21) lag mit seiner Freundin am Ruhrufer an der Joseph-Breuer-Straße, beide hatten die Augen geschlossen. Plötzlich stellten sie fest, dass jemand die Tasche wegziehen will, die sie neben sich abgelegt hatten. Sie schreckten auf, sahen das Diebes-Trio wegrennen und rannten hinterher, schrieen dabei lautstark. Mit Erfolg: Die Täter ließen die Tasche fallen und flüchteten in verschiedenen Richtungen.

Gegen einen der Männer lag ein Haftbefehl vor

Die Verdächtigen wurden kurz danach in der Nähe aufgegriffen - zwei von ihnen, 25 und 32 Jahre alt, wurden später entlassen, doch ein Dritter, 20 Jahre alt, wurde festgenommen. Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor.