Corona: Riesige Hilfswelle erreicht das Tierheim Essen

Das Tierheim hatte um Futterspenden gebeten und ist nun überwältigt von der Hilfsbereitschaft der Essener: „Unsere Lager sind gefüllt, wir haben neben Futter auch Decken und Zubehör für die Tiere erhalten“, sagt Mitarbeiterin Jeanette Gudd gerührt. Dafür möchten sie und ihre Kollegen sich bei allen Spendern herzlich bedanken. Die Türen an der Grillostraße 24 bleiben für Besucher derweil weiter geschlossen – die Vermittlungen laufen aber gut.

Das Futterlager des Essener Tierheims hat sich nach einem Aufruf gut gefüllt, geholfen haben dabei zahlreiche Spender. Foto: Foto / Tierheim Essen

Um einen Besucher-Stau in der Corona-Krise zu verhindern, hatte sich das Tierheim entschlossen, keine Interessenten und selbst keine ehrenamtlichen Helfer mehr hineinzulassen. Das bedeutet für die Pfleger nun intensivere Arbeitstage wegen der fehlenden Unterstützung, zudem ging wegen der „fehlenden Laufkundschaft“ die Tiernahrung zur Neige.

Es gab auch Frischfutter und Geldspenden

Die Mitarbeiter starteten in dieser misslichen Lage einen Aufruf, stellten eine große Futterbox vor die Tür und hofften auf Hilfe. Was dann folgte, ahnten sie nicht: „Unsere Bitte hat eingeschlagen wie eine Bombe“, beschreibt Jeanette Gudd die Reaktionen nach einem Bericht unserer Redaktion. Es häuften sich Spenden an Trocken- wie Dosenfutter für Hunde und Katzen, neben Handtüchern gab es zudem eine Menge Frischfutter für tierische Bewohner wie Kaninchen und Meerschweinchen.

Eingegangen sind auch Geldspenden, auf die das Tierheim ebenfalls angewiesen ist. Denn auch die Mitarbeiter müssen zahlreiche ihrer Termine absagen. „Dadurch fallen dann auch beispielsweise die Mitgliederwerbung, Patenschaften, Vermittlung und Einnahmen durch Verkäufe weg, die sich bei diesen Gelegenheiten stets bieten“, erklärt Jeanette Gudd.

Vermittlungsgespräche laufen nun telefonisch

Nun hoffen sie, dass zumindest das Herbstfest im September stattfinden kann. Aktionen sind für Mai und Juni durchaus geplant, was dahinter stecke, soll zeitnah auf ihrer Facebook-Seite (Tierheim Essen) bekannt gegeben werden, sagt sie, um gleich noch eine gute Nachricht zu verkünden. Denn die Vermittlungen fänden nach wie vor statt, nun würden die intensiven Gespräche zuvor eben am Telefon geführt – und führten trotz dieser Ausnahmesituation auch zu Erfolgen und einem neuen Zuhause für manches Tier.

Kontakt zum Essener Tierheim: telefonisch 0201-83 72 350 oder per E-Mail th-info@tierheim-essen.org