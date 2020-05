Rockerszene: Bandidos machen sich in Essen breit

Ihre Club-Farben sind Gelb und Rot, ihr Logo zeigt den "Fat Mexican", wörtlich: der "dicke Mexikaner". Es sind die Abzeichen der Rockergruppe "Bandidos", die in Essen dabei ist, sich noch breiter aufzustellen. Zusätzlich zu den alteingesessenen "Bandidos Essen" gibt es in der Stadt seit kurzem zwei neue Gruppierungen, im Rocker-Jargon Chapter genannt: die "Bandidos Essen-North" und die "Bandidos Essen-East".

Präsident des neuen "East"-Chapters ist Chris Willing, ein Umzugs-Unternehmer aus Steele, der auch zu den führenden Köpfen der so genannten "Steeler Jungs" zählt. Diese Gruppierung sorgt seit zwei Jahren durch ihre wöchentlichen "Spaziergänge" auch überregional für Schlagzeilen. Das NRW-Innenministerium ordnet die Steeler Jungs als dem rechten Spektrum zu und lässt sie beobachten. Von seiner eigenen Person abgesehen sieht Chris Willing keine Verbindung zwischen Bandidos Essen East und Steeler Jungs. "Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe", sagt Willing.

Präsident: "Das Chapter Bottrop ist nur eingefroren, nicht aufgelöst"

Die Nord-Bandidos sind neu auf der Bildfläche. Bei den "Ost-Bandidos" handelt es sich hingegen nur formal um eine Neugründung. Tatsächlich rekrutiere sich die Rockergruppe aus dem "eingefrorenen", jedoch nicht aufgelösten Chapter "Bandidos Bottrop". Ausschlaggebend für die Um-Organisation sei die zunehmende Unterstützung, die die Bandidos in Essen erführen. Willing: "Die Bottroper Bandidos kamen schon alle aus Essen."

Nach einem Bericht der Bild-Zeitung, die sich auf ein internes Papier des Landeskriminalamtes bezieht, sollen die Bandidos die mit Abstand stärkste Rocker-Gruppierung in NRW sein. Die Mitgliederzahl der 21 Ortsgruppen - Stand Februar 2020 - sei von 775 auf 866 angewachsen.

Die Bandidos Essen East suchen nach einem Clubhaus

Die Gruppe Essen-East besteht nach Willings Angaben aus einem Kern von 15 Männern sowie weiteren zehn Unterstützern und Anwärtern. Aus ihrer Existenz machen die Bandidos East und North kein Hehl. Beide sind im sozialen Netzwerk Facebook vertreten, gezeigt werden Videos von Ausflügen sowie Fotos. Dass eine dieser Aufnahmen vor der Bar "300" auf der Westfalenstraße entstanden ist, die Willing gehört und auch von den Steeler Jungs frequentiert wird, bedeute nicht, dass es sich um das Club-Lokal der Bandidos handele. "Es gibt noch kein offizielles Clubhaus, aber wir sind auf der Suche nach einer Unterkunft", sagt Willing.

Ende Januar hat die Polizei bei einer spektakulären Razzia mit 250 Beamten und einem Räumpanzer in mehreren NRW-Städten zu einem kräftigen Schlag gegen die Führungsebene der Bandidos an Rhein und Ruhr ("West Central") ausgeholt. Es gab mehrere Festnahmen. Die federführende Staatsanwaltschaft in Hagen stuft das Hagener Chapter und die mittlere Führungsebene als "kriminelle Vereinigung" ein. Diese Rocker seien untereinander verbunden mit Ziel, "Straftaten zu begehen", so Oberstaatsanwalt Gerhard Pauli. Das harmlose Selbstbild der Bandidos, lediglich ein Verband Motorrad fahrender freundlicher Herren zu sein, sei Fassade.

Bandidos-Chef: Es geht um Freundschaft, nicht um Geschäfte mit Drogen und Waffen

Essen-East-Präsident Chris Willing hingegen verweist auf die gescheiterten Versuche von Polizei und Justiz, die Bandidos zu verbieten. Für die Mitglieder seines Chapters könne er seine Hand bedenkenlos ins Feuer legen. "Ich kenne von jedem einzelnen den Familiennamen und den Beruf." Es sei kein einziger unter ihnen, der in Geschäfte mit Drogen, Waffen oder Zuhälterei verwickelt sei. "Wir legen Wert auf Freundschaft, Zusammenhalt und Unterstützung", betont der Präsident.

Die Entwicklungen in der Essener Rocker-Szene werden im Polizeipräsidium aufmerksam beobachtet. "Die Abteilung für Organisierte Kriminalität hat die Bandidos und andere Gruppierungen auf dem Schirm", sagt Polizeisprecher Christoph Wickhorst.

Infobox:

Die alteingesessenen Bandidos Essen haben ihr Clubhaus an den Wüstenhöferstraße in Essen-Bochold.

Ihre alljährlichen Tabledance-Partys lösen zu Jahresbeginn meistens einen Großeinsatz der Essener Polizei aus. In diesem Jahr kontrollierten die Beamten am Westendhof 350 Personen und vollstreckten zwei Haftbefehle. Im vergangenen Jahr wurden 600 Personen und 80 Fahrzeuge kontrolliert.

Die vielfach gebrauchte Abkürzung der Rocker lautet "BFFB". Das steht für "Bandidos Forever, Forever Bandidos".