Corona: In Kapstadt gestrandetes Paar wieder zurück in Essen

Glückliche Wendung für Gabriele und Georg Birken: Das Ehepaar, das wegen der Corona-Krise im südafrikanischen Kapstadt festsaß, kann das Osterfest daheim feiern. Am Donnerstagabend sind die beiden Rüttenscheider wieder in Essen eingetroffen. Sie waren zunächst in eine der Maschinen gestiegen, mit denen das Auswärtige Amt derzeit die Rückholaktion von Deutschen aus Südafrika organisiert. Nach der Landung in München ging es dann mit dem Zug weiter ins Ruhrgebiet.

Vor dem Abflug wurde das Paar aus Essen-Rüttenscheid auf die Geduldsprobe gestellt

https://www.waz.de/staedte/essen/ruettenscheid-suedviertel-holsterhausen/paar-aus-essen-ruettenscheid-sitzt-in-kapstadt-fest-id228825835.html Ursprünglich wollten die Eheleute nach einem fünfwöchigen Aufenthalt in Südafrika bereits am 26. März nach Deutschland zurückkehren. Doch kurzfristig war der Flug gestrichen worden. Seither waren sie in einer Wohnung untergebracht, die dem Besitzer ihres Feriendomizils gehörte, das bereits weitervermietet worden war. Für den Rückflug sei es erforderlich gewesen, eine Reihe persönlicher Unterlagen einzureichen, berichtet Gabriele Birken. Das Warten auf den Rückflug sei zur Geduldsprobe geraten, als zwischenzeitlich die Behörden nichts von sich hören ließen. Schließlich hätten ihr Mann und sie dann aber doch die Tickets erhalten. Am Flughafen in Kapstadt galten, wie die 64-Jährige weiter beschreibt, „für alle Passagiere strenge Abstandsregeln“. Es habe auch die Warnung gegeben, wer sie nicht beachte, werde von der Liste gestrichen. Um für den Gesundheitsschutz Sorge zu tragen, hätten alle Fluggäste zudem Mundschutzmasken erhalten.

Nach Ansicht der Eheleute sollte eine Mundschutzpflicht für alle Bürger gelten

„Nun sind wir sehr glücklich, wieder zu Hause zu sein“, sagt das Paar einmütig. In Südafrika durfte es aufgrund der dort geltenden Ausgangssperre nur zum Einkauf die Wohnung verlassen. Die hier in Deutschland geltenden Vorsichtsmaßnahmen würde das Paar gerne um zwei Vorgaben erweitern: Jeder sollte einen Mundschutz tragen, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Darüber hinaus wäre es auch wünschenswert, wenn hierzulande - wie in Südafrika - vor den Supermärkten Mitarbeiter die Hände der Kunden mit Desinfektionsmittel besprühen würden. Ansonsten bekommen sie keinen Einlass. Vorbildlich sei ferner, dass einmal in der Woche Senioren ab dem 65. Lebensjahr einmal pro Woche eine Stunde früher einkaufen könnten als der übrige Teil der Bevölkerung.

Die Kosten für den Rückflug müsse man natürlich selbst tragen, so Gabriele Birken. Ob die Eheleute noch Geld für den abgesagten Flug zurückbekommen, ist noch offen. Die Rüttenscheider haben in Südafrika von Leuten gehört, die finanziell erheblich mehr belastet seien, hätten sie doch gleich mehrere Flüge in der Hoffnung gebucht und bezahlt, mit einem der Flieger zurück nach Deutschland zu kommen.