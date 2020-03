Essen: Oldtimerhändler macht Platz für neues Geschäftshaus

Essen-Rüttenscheid. Der Essener Oldtimerhändler Akbari verlässt die Rüttenscheider Straße. Bald rücken Abrissbagger an, ein heimischer Investor hat ehrgeizige Pläne.

Sehr behutsam schieben Mechaniker den S-Klasse-Mercedes der ersten Generation aus den Hallen an der Rüttenscheider Straße 325. Die Mitarbeiter gehören zum Team des Oldtimerhändlers Behrus Akbari und beginnen, das Gebäude zu räumen. Ein bisschen wehmütig sei ihm schon zumute, sagt der 40-Jährige, weil er sich von „einem attraktiven Standort verabschieden muss“. In Kürze rücken die Abrissbagger an. Die Essener Greyfield Group errichtet auf dem Gelände ein neues Büro- und Geschäftshaus.

Erdgeschoss des künftigen Geschäftshauses in Essen-Rüttenscheid für Händler und Gastronomen

Während Akbaris Leute die altehrwürdigen Automobile nach und nach zur Niederlassung an der Bottroper Straße transportieren, schreiten die Vorbereitungen des Immobilienunternehmens weiter voran. Es hat nach eigenen Angaben das Grundstück gemeinsam mit der ebenfalls in Essen beheimateten Gesellschaft kobix erworben. Wenn die Gebäude dem Erdboden gleich gemacht sind, wolle man mit dem Bau der neuen Gewerbeimmobilie starten, erklärt Michael Konkol.

Er arbeitet als Projektentwickler für die Greyfield Group und beschreibt, an welche Nutzer in erster Linie gedacht ist. Für das Erdgeschoss in dem Gebäude mit rund 7200 Quadratmetern Grundfläche sind Einzelhändler und Gastronomen vorgesehen, in den oberen Etagen Büroräume geplant. Mit möglichen Mietern gebe es bereits erste Gespräche. „Wir möchten Nutzer finden, die zum Umfeld passen und eine Chance auf Erfolg im Viertel haben“, betont Konkol.

Angesichts der Lage geht er von guten Vermarktungsmöglichkeiten aus und betont, dass sich am Ende der Komplex in das Gesamtbild der Rüttenscheider Straße einfügen soll. An einer guten Beziehung zur Nachbarschaft sei der Firma sehr gelegen. Um den Charakter des Areals zu erhalten, soll ein Vorplatz zur Wiedfeldstraße entstehen und die dortige Allee fortbestehen.

Investor hat bereits ein weiteres Grundstück gekauft

Um die Vermarktung kümmert sich die Agentur RuhrReal, die als Bürovermietungsspezialist gilt. Die gesamte Planung liegt in den Händen des Essener Büros Koschany + Zimmer Projektentwicklung (KZP).

Bis das Gebäude fertiggestellt sein wird, gehen rund drei Jahre ins Land, 2023 möchte Greyfield das Projekt abgeschlossen haben. Inzwischen hat das Unternehmen noch ein weiteres Areal erworben, das Nachbargrundstück an der Langenbrahmstraße 9a. „Durch die Investition entsteht für uns eine weitere Chance an einem attraktiven Standort.“ Derzeit und voraussichtlich bis Ende des Jahres sei dort der Aufzugsspezialist Osma ansässig. Er nutze dort auf 300 Quadratmetern Büro- und Lagerräume.

Schah-Karosse steht nicht zum Verkauf an

Der amerikanische Buick stammt aus dem Jahr 1960. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Als Behrus Akbari eines Tages aus seiner Heimat den Tipp erhielt, ein Mercedes aus dem Schah-Besitz hätte einen Käufer in Bochum gefunden, ließ Behrus Akbari nicht locker. Der gebürtige Iraner setzte alles daran, um den Eigentümer des Luxusschlittens ausfindig zu machen. Vor acht Jahren gelang ihm dann der Coup. Über den Kaufpreis habe man Stillschweigen vereinbart, sagt der 40-Jährige, der die Nobelkarosse dauerhaft behalten will. Die Limousine habe aber nicht nur aufgrund seines früheren Besitzers Seltenheitswert, mit einem Hubraum von 6,9 Liter gehöre der Motor zu den leistungsstärksten Antrieben, die Mercedes je gebaut habe. Die Liebe zu Autos aller Art sei ihm in die Wiege gelegt worden, sagt Akbari, denn auch Eltern und Großeltern hätten mit Fahrzeugen gehandelt.

Zur seiner Oldtimerflotte, mit der der Händler auch in der Düsseldorfer Classic Remise vertreten ist, gehören unter anderem ein amerikanischer Buick aus dem Jahr 1960 oder ein Porsche 911 Turbo. Aus iranischer Fertigung stammt ein grünfarbener Paykan. Es handele sich um das einzige in Deutschland zugelassene Fahrzeug dieses Fabrikats, so Akbari.