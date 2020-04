Essen-Rüttenscheid: Restaurant nach einem Jahr vor dem Aus

Pikantes Geflügel stand auf der Speisekarte von Roque’s Deli, doch nun macht das Restaurant die große Flatter. Erst vor einem Jahr eröffnet, wird die Gastronomie dauerhaft geschlossen bleiben, kündigt Eigentümerin Sabine Koegel an. Corona habe letztlich zum wirtschaftlichen Absturz geführt.

Gästezahlen im Restaurant von Essen-Rüttenscheid blieb hinter den Erwartungen zurück

Allzu gut sei es in der gesamten Zeit nicht um die Bilanzen bestellt gewesen, erklärt die Inhaberin von Roque’s Deli. Sie habe sich deutlich mehr Frequenz erhofft und damit auch kalkuliert. Doch die Gästezahlen blieben nach Schilderungen von Koegel deutlich hinter den Erwartungen zurück. Beispielsweise habe sie damit gerechnet, dass sich mehr Messebesucher auf den Weg zur Rüttenscheider Straße 199 machen würden. Doch die seien ausgeblieben. Zudem gehöre nach ihrer Beobachtung die Lage auch nicht zwingend zum Kerngebiet der Shopping- und Gastromeile. Die Gaststätte Eigelstein und das Lokal „Das Schön“ hatten hier zuvor nur eine kurze Lebensdauer.

Zunächst sollte der Lieferservice bleiben Der Name des Restaurants setzt sich zusammen aus dem Namen des Miteigentümers und einer althergebrachten Bezeichnung für Feinkostgeschäfte im angloamerikanischen Raum. Nachdem Roque’s Deli nach der Schließung auf Facebook gepostet hatte, einen Lieferservice aufrechterhalten zu wollen, hieß es kurz darauf, auch dieser Dienst werde vorerst eingestellt.

Dabei bringe sie, die als Franchise-Nehmerin das Vapiano in Dortmund betreibt, wie auch Miteigentümer Cristian Roque viel Erfahrung aus der Systemgastronomie mit, betont Koegel. Ferner habe es ihr Geschäftspartner verstanden, mit Rezepten aus seiner portugiesischen Heimat dem Angebot die passende Würze und damit eine besondere Note zu verleihen. Um den Abwärtstrend einzufangen, entschlossen sich die Eigentümer, das Konzept als auch den Menüplan zu verändern.

Die neuen Speisekarten sollten eigentlich gerade in den Druck gehen, als das Corona-Virus zuschlug. Gastronomische Betriebe mussten schließen. „Man muss es ganz deutlich sagen", so die Inhaberin: „Da hat man von einem Tag auf den anderen überhaupt keine Einnahmen mehr". Miete, Energie und Personalkosten müsse ein Betreiber aber weiter bezahlen. Mit 23 Beschäftigten habe es sich durchaus um ein personalintensives Restaurant gehandelt. Um den Ansprüchen der Besucher zu entsprechen und hinreichend Service bieten zu können, sei die Zahl aber mehr als gerechtfertigt gewesen. Inzwischen haben alle Mitarbeiter die Kündigung erhalten.

Informationen per Aushang: Das Restaurant hat geschlossen und seinen Lieferservice eingestellt. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Gastronomin kritisiert Vorgaben für finanzielle Hilfen

Mit klaren und scharfen Worten kritisiert sie die Vorgaben, die Firmen zu erfüllen hätten, um an staatliche Hilfen zu gelangen. Beispielsweise gebe es bestimmte Kredite von der KfW-Bank nur unter der Voraussetzung, dass der Betrieb ein positives Jahresergebnis aufweise. „Das aber konnten wir nun mal nicht vorlegen.“ In der Gastronomie wie aber auch in anderen Branchen sei es nicht unüblich, dass in den ersten Jahren keine großen Gewinne erzielt würden, mitunter auch Verluste entstehen. Das Roque’s Deli hätte noch Zeit gebraucht, um im Stadtteil fest verankert zu sein. Doch Corona habe einen Strich durch die Rechnung gemacht. Zudem findet Koegel, dass die Politik mit den propagierten Rettungspaketen viel zu sehr glänzen wolle. In Wahrheit würde eine Reihe von Unternehmen am Ende doch leer ausgehen.

Zwei Vorgänger waren bereits an dem Standort gescheitert

Was nun mit dem gesamten Inventar, das eigens für das Ladenlokal konzipiert wurde, geschehen soll, sei noch vollkommen offen, erklärt die Besitzerin. Ob sich ein neuer Nutzer für die 420 Quadratmeter mit 190 Sitzplätzen finden lasse, bleibe abzuwarten. Nach einem anderen Gedankenspiel würden die Eigentümer das gesamte Mobiliar ab- und an einem neuen Standort wiederaufbauen. Doch dazu müsse man erst einmal eine geeignete Örtlichkeit finden.

Als Koegel und Roque ihr Lokal eröffneten, waren sie überzeugt, ein Rezept gefunden zu haben, das sich auch andernorts anwenden lasse. Wenn man es in Rüttenscheid schaffe, dann funktioniere das Konzept ebenso in weiteren Städten.

Mit der Rüttenscheider 199 hatten sich die Betreiber allerdings für einen Standort entschieden, an dem bereits zwei Vorgänger gescheitert waren. Die Gaststätte Eigelstein versuchte als Kölscher Kultladen ihr Glück, das den Betreibern aber nicht beschieden war. Am Ende stand die Insolvenz. „Das Schön" war der nächste Versuch. Eher Klassisches war hier angesagt, von Tafelspitz bis Bratwurst und das alles bei einer offenen Küche. Doch offensichtlich fehlte auch hier der richtige Biss, nach kurzer Zeit war Schluss – und das gilt nun wohl auch für Roque's Deli.