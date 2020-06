Essen: Stadt soll bedrohlichem Bärenklau den Kampf ansagen

Wenn Menschen mit dieser Pflanze in Berührung kommen, kann der Kontakt zu schweren Verbrennungen führen. Die Rede ist vom Bärenklau, auch Herkulesstaude genannt. Sie breitet sich immer wieder an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet aus, derzeit besonders stark im Mühlbachtal. Aus Sorge um seine Kinder hat sich jetzt ein Vater zu Wort gemeldet.

Essener Mühlbachtal wird von Familien gern genutzt

Das Naherholungsgebiet zwischen Holsterhausen und Margarethenhöhe wird von Familien genutzt, Kinder spielen hier gern. Da es mit dem Bärenklau Überhand nimmt, setzte sich Gerrit Kaufhold mit der SPD Holsterhausen in Verbindung. Bei einem Ortstermin schilderte er die Situation verschiedenen Ratsvertretern, darunter Hans Aring, die Vorsitzende des Grün & Gruga-Ausschusses Julia Kahle-Hausmann und ihre Stellvertreterin Heike Brandherm, sowie der SPD-Ratskandidat Michael Manderscheid. Während des Treffens drängten sowohl Kaufhold als auch die Sozialdemokraten darauf, dass der Bärenklau dringend beseitigt werden müsse.

Julia Kahle-Hausmann erläuterte, dass das Entfernen der Herkulesstaude eine teure Angelegenheit sei. Grün & Gruga brauche Geld, um diese Aufgabe zu bewältigen. Früher habe es bei der Essener Arbeit- und Beschäftigungsgesellschaft (EBAG) eigene Projekte gegeben, um dem Bärenklau Herr zu werden. Doch inzwischen würden dafür keine Mittel mehr zur Verfügung gestellt.

Schafe im Einsatz gegen die schädliche Pflanze Will man die Herkulesstaude bekämpfen, kennen Fachleute unterschiedliche Methoden, die von der Entfernung der Blütenstände bis hin zum Einsatz von Pflanzenschutzmitteln reichen, wobei es hier aber gesetzliche Einschränkungen gibt, etwa im Fall von Natur- oder Wasserschutzgebieten. Grün & Gruga setzt zudem auf eine natürliche Lösung: Seit 2011 weiden Schafe auf ausgewählten Flächen, die der Bärenklau besonders in Beschlag genommen hat. Den Tieren, die einer auf Landschaftspflege spezialisierten Firma gehören, bekommt der Bärenklau sehr gut. Der Bärenklau stammt ursprünglich aus dem Kaukasus, wurde im 19. Jahrhundert in Europa eingeführt und wird zwei bis vier Meter groß.

Nach Worten von Christina Waimann, Sprecherin von Grün & Gruga, könne die städtische Einrichtung aufgrund der „personellen und finanziellen Situation nicht die Leistung erbringen“, den Bärenklau dauerhaft zu beseitigen. Wenn Pflanzen in großer Zahl vorhanden seien, erfordere die Bekämpfung einen enormen Personal- und Zeiteinsatz. Vereinzeltes Aufkommen werde im Rahmen der Grünflächenpflege entfernt. Grün & Gruga reagiert laut der Sprecherin allerdings auch auf Meldungen aus der Bevölkerung. „Einzeln auftretende Pflanzen werden durch Ausgraben des oberen Wurzelstocks vor der Blüte zuverlässig beseitigt.“

Heilungsprozess ist mitunter schwierig und langanhaltend

Christina Waimann, Sprecherin von Grün & Gruga: „Aufgrund der personellen und finanziellen Situation kann der Bärenklau nicht dauerhaft beseitigt werden.“ Foto: Julia Tillmann

Während des Termins im Mühlbachtal betonten die Beteiligten, dass die gesundheitliche Gefahr, die von der Staude ausgehe, nicht unterschätzt werden dürfe. Der Saft der Pflanzenteile enthalte Substanzen, die in Verbindung mit Sonnenlicht zu teils schweren Schäden der Haut führen könnten. Ein Heilungsprozess sei mitunter sehr schwierig und langanhaltend. Die größte Gefahr durch Sonneneinstrahlung bestehe eine halbe Stunde bis zwei Stunden nach dem Kontakt. Hautrötungen bilden sich nicht sofort, sondern oftmals erst nach einem Tag.

Sozialdemokraten wie Iris Dziura, Kandidatin für die Bezirksvertretung III bei der Kommunalwahl, hoben hervor, dass der Riesenbärenklau eine „nicht hinnehmbare Beeinträchtigung für den Erholungswert des Naherholungsbiotops Mühlbachtal darstellt“. Um gegen die Ausbreitung anzugehen, sei es wichtig, die Standorte zu kartieren und für Nachkontrollen zu sorgen. Diese Aufgabe könne nur gemeinsam mit allen Verantwortlichen der Kommune und durch sachliche Information der Bevölkerung in Angriff genommen werden.

Politiker befürchtet negative Auswirkungen auf Amphibien und andere Tiere

https://www.waz.de/staedte/essen/in-essen-bekaempft-eine-schafherde-den-giftigen-baerenklau-id11781251.htmlGünther Schröder, SPD-Fraktionschef in der Bezirksvertretung III für den Essener Westen, hat etliche Bärenklau-Pflanzen auch im südlichen Margarethenwald zwischen Klinikum und Grugatrasse gesichtet. Er fürchtet, dass die Herkulesstaude nicht nur heimische Pflanzen verdränge, sondern auch Tiere wie Amphibien und Echsen wie die Blindschleiche, die sich dort angesiedelt hätten, beeinträchtigen könnte. Er fordert deshalb alle Beteiligten zum Handeln auf.

Der Borbecker Mühlenbach gehört in diesem Bereich der Emschergenossenschaft. Laut deren Sprecher Ilias Abawi mache man sich bei Gewässerkrontrollen und Streckenbesichtigungen ein Bild davon, wie groß das Problem mit dem Bärenklau in diesem Bereich ist. Bei größeren mit Bärenklau bewachsenen Flächen beauftrage man ein entsprechendes Unternehmen mit der Beseitigung – zum Wohl der Anwohner und der tierischen Bewohner des Gewässers und der Uferbereiche. „Allerdings gehört uns zwar das Gewässer, aber die anliegenden Grundstücke gehören uns nicht, so dass dort oft Absprachen mit den Eigentümern erforderlich sind“, so Abawi.

Unterschiedliche Methoden zur Bekämpfung des Bärenklau

