Essener Vereine fordern Rettungsschirm vom Land

Vereine sind sehr häufig auf Spenden angewiesen. Doch in Zeiten der Corona-Krise ist diese Einnahmequelle in Gefahr.

Essen. Durch die Absage von Festen geraten sozial engagierte Vereine finanziell in Nöte. Drei von ihnen aus Essen erheben jetzt eine klare Forderung.

Wenn das Rü-Fest, Schlagerpartys oder Golfturniere abgesagt werden, finden das viele Bürger bedauerlich. Zahlreiche Vereine geraten indes in arge Schwierigkeiten, denn die Veranstaltungen waren für sie eine sichere Bank, Einnahmen zu erwirtschaften. Um den Niedergang zu verhindern, sollen Bund und Land einen Rettungsschirm aufspannen, lautet die Forderung auf einem Onlineportal.

Essener Vereine bekommen die Folgen der Corona-Krise massiv zu spüren

https://www.waz.de/staedte/essen/ruettenscheid-suedviertel-holsterhausen/corona-veranstalter-sagen-das-beliebte-rue-fest-in-essen-ab-id228956007.htmlDie Initiative zur Unterstützung krebskranker Kinder gehört zu den Vereinen, die darum werben, dass Bürger sich der Forderung anschließen. Eigentlich „hätten wir bei einer Schlagerparty oder Bücherbasaren vierstellige Summen erhalten“, berichtet Mitarbeiterin Lara Krieger. Doch angesichts der Einschränkungen in Corona-Zeiten durften die Veranstaltungen nicht über die Bühne gehen. Folglich floss auch kein Geld in die Kasse des Vereins. Wollte er vom Land Unterstützung bekommen, bestünde zwar eine Möglichkeit, die aber nicht so recht dem Charakter der Initiative entspräche. Man könnte das Soforthilfe-Programm des Landes anzapfen, doch das hieße, zu 50 Prozent unternehmerisch tätig zu sein, erklärt Krieger. Der Verein müsste dazu die Zimmer an die Eltern krebskranker Kinder für teures Geld vermieten. Das stehe natürlich außerhalb jeder Diskussion. Daher sei die Aktion „Rettungsschirm für Vereine“ so enorm wichtig. Die Initiatoren betonen nämlich, erläutert Krieger, dass Vereine eine wesentliche Rolle im gesellschaftlichen Leben spielen und bezeichnen sie als „systemrelevant“. Ein Sportverein, eine Initiative für Geflüchtete oder auch die Obdachlosenhilfe würden nun mal das Miteinander ganz entscheidend prägen. Die Auswirkungen der Corona-Krise würden die gemeinnützigen Vereine besonders zu spüren bekommen.

50.000 Unterzeichner sind erforderlich Bei einer Petition handelt es sich um eine Gesuch oder eine Eingabe an offizielle Stellen. Auf der Seite „betterplace.org“, laut eigenen Angaben größte Spendenplattform in Deutschland, heißt es: „Vereine und gemeinnützige Organisationen sind systemrelevant und müssen finanziell unterstützt werden! Mit unserer Petition fordern wir die Landesregierungen auf, auch für sie unkomplizierte und schnelle Soforthilfe zur Verfügung zu stellen.“ Nach Angaben der Organisatoren sind insgesamt 50.000 Unterzeichner erforderlich, damit eine solche Petition auch Gehör findet.

Sorge um die Spendenbereitschaft der Bürger

Birgit Bandau vom Verein „Förderturm - Ideen für Essener Kinder“ hält die Petition ebenso für sehr wichtig, da die Organisationen „kaum eine Lobby haben“. Mit Beginn der Pandemie folgte eine Veranstaltungsabsage auf die andere. Ob und welche Feiern, Feste und Aktionen in diesem Jahr überhaupt noch möglich sein werden, stehe in den Sternen. Das treffe beispielsweise auch den in der Vergangenheit sehr erfolgreichen Förderturmlauf mit mehreren hundert Teilnehmern. Um die karitativen Aufgaben des Vereins zu erfüllen, sei man aber auf die Einnahmen solcher Veranstaltungen angewiesen. Förderturm kümmert sich um die Betreuung von 35 Grundschülern und 15 Jugendlichen, bietet ihnen Mittagessen und organisiert für sie ein Sport- und Freizeitprogramm. Angesichts der Corona-Zeiten, befürchtet Brandau, werde zudem die Spendenbereitschaft ausgebremst. Kurzarbeit, Jobverlust oder auch die Angst, den eigenen Arbeitsplatz verlieren, führe unweigerlich dazu, dass die Menschen bei den Geldausgaben sehr viel reservierter seien.

Kaum Chancen, finanzielle Verluste auszugleichen

https://www.waz.de/staedte/essen/preis-menschenmoegliches-spendet-trost-bei-krankheit-und-tod-id227638895.html„Schwere Last von kleinen Schultern nehmen“, heißt der Slogan des Vereins Menschenmögliches, der Familien mit Minderjährigen betreut, in denen ein Elternteil onkologisch erkrankt ist oder war. Ob die geplanten Golfturniere stattfinden können, die zur Finanzierung des Vereins beitragen, sei derzeit noch fraglich, sagt Geschäftsführerin Simone Oster. Zu den Highlights des Jahres gehöre die Christmas Soul Gala, allein bei der Auflage im vergangenen Jahr kamen 100.000 Euro an Spenden zusammen. Das zeige, wie bedeutend Großveranstaltungen nun mal für Vereine seien, so Oster. Wenn sie aus den bekannten Gründen nicht erlaubt sind, müsste es allerdings Hilfen geben, um finanzielle Verluste auszugleichen. Daher hoffe auch sie, dass die Petition viele Unterstützer findet, um ein deutliches Signal zur Rettung der Vereine zu setzen.