Lösungsideen für Verkehrsprobleme im Essener Museumsviertel

Es ist ein umfangreiches Vorhaben, mit dem derzeit das Unternehmen Wohnbau seinen Häuserkomplex an der Ecke Krawehlstraße/Goethestraße saniert und ausbaut. Um mit den Arbeiten voranzukommen, sei es erforderlich, dass die Goethestraße gesperrt ist, erläutert Pressesprecher Frank Skrube. Man brauche vor allem Platz, damit Materialien angeliefert werden können und zudem müssten Sicherheitsabstände gewährleistet sein.

Die Sperrung der Goethestraße hat allerdings zur Folge, dass derzeit rund 20 Parkplätze in dem Wohnviertel entfallen. Darüber hinaus verlagert sich der Autoverkehr in die angrenzenden Straßenzüge. Nun kommen aus dem Beginenhof, der dort ansässig ist, zwei Vorschläge, die darauf abzielen, die Lage zu entspannen. Denn vor allem der kleiner gewordene Parkraum macht der Bevölkerung im Quartier ganz offensichtlich zu schaffen. Zum einen sollen im Bereich der Krawehlstraße zwischen Alfredstraße und Kreuzung Goethestraße die Parkplätze für Anwohnerausweise freigegeben werden. Zum anderen bittet die Gemeinschaft darum zu prüfen, ob man nicht den Abzweig von der Alfredstraße zur Krawehlstraße für den Autoverkehr sperren könne.

Die Verwaltung hat sich mit beiden Eingaben befasst. Aus der Vorlage für die Bezirksvertretung II, die am Donnerstag, 5. März, tagt, geht hervor, dass die Stadt beim Anwohnerparken der Beginengemeinschaft entgegenkommt. Die nördliche Seite der Krawehlstraße zwischen Alfred- und Goethestraße soll den Anwohnern bis zum Abschluss der Arbeiten mit dem Parkausweis „Museum Süd“ kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. In Kürze will die Stadt entsprechende Schilder aufstellen.

Stadt lehnt Straßensperrung ab

Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich noch bis August dauern. Foto: Kim Kanert

Die Krawehlstraße zu sperren stößt allerdings auf Ablehnung. Zwar nutzen, wie es in der Vorlage heißt, Autofahrer die Verbindung, um Wege in dem Viertel abzukürzen. Aber die Straße werde neben den Anwohnern auch von denen genutzt, die beispielsweise das Gymnasium B.M.V, die JVA oder die dort beheimatete Klinik des Landschaftsverbandes Rheinland erreichen wollen. Durch eine Sperrung würde die Verkehrsbelastung verlagert und das in seinem „sensiblen Bereich“.

Die Bauarbeiten an und in dem Häuserkomplex werden voraussichtlich noch bis August dauern, berichtet Skrube. Durch den Ausbau der Dachgeschosse entstehen laut seinen Angaben insgesamt zehn neue Wohnungen, so dass sich der Bestand auf 46 erhöht. Ferner werden für drei Gebäude Aufzüge installiert, die Häuser an der Goethestraße bekommen Balkone. Außerdem umfasst das Projekt eine energetische Sanierung.

Das Unternehmen bemühe sich, die Unannehmlichkeiten für die Anwohner so gering wie möglich zu halten, betont der Pressesprecher.