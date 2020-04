Musikalisches Ständchen für Mehrgenerationenhaus

Mit erheblichen Einschränkungen müssen auch derzeit die Bewohner des Mehrgenerationenhauses an der Wittenbergstraße leben. Daher war die Freude groß, als jetzt die Musikerinnen Maximiliane Wilms (Violine) und Sophia Trüsemann (Bratsche) für Unterhaltung sorgten.

Essener Awo sorgt für Telefonkontakt in schwierigen Zeiten

Seit mehreren Wochen schon ist der Gemeinschaftsraum in dem Gebäudekomplex geschlossen, in dem sich die die jüngeren und älteren Bewohner regelmäßig einfanden, um sich auszutauschen und gemeinsame Aktion zu planen. Im Gegensatz zu Heimen sind zwar grundsätzlich Besuche möglich, aber, die Mieter seien gehalten, die Zahl der Kontakte möglichst zu halten und sich selbstverständlich an die Abstandsregeln zu halten, sagt Jennifer Wallrad. Sie ist Leiterin des sozialen Dienstes der Arbeiterwohlfahrt, zuständig für die Wohnungsverwaltung. Telefonisch halte sie enge Verbindung zu der Mieterschaft, um gerade in diesen schwierigen Zeiten als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen.

Erzieherinnen haben jede Menge Arbeit

In der Kita des Mehrgenerationenhauses, das der VKJ (Verein für Kinder- und Jugendarbeit in sozialen Brennpunkten Ruhrgebiet) betreibt, bietet wie andere Kindergärten auch eine Notbetreuung an. Am vergangenen Freitag beispielsweise haben fünf Kinder die Kita besucht. In allen Kitas der VKJ liege die Quote der Jungen und Mädchen, die das Angebot wahrnehmen, bei sechs Prozent, so Mareike Schulz, zuständig für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Für die Erzieherinnen bleibe dennoch eine Menge an Arbeit. Sie bereiten wöchentlich Mappen für die Schulanfänger vor, telefonieren mit den Eltern und bestücken die Online-Ideenbörse zur Kinderbetreuung auf der Homepage www.vkj.de.