Paar aus Essen-Rüttenscheid sitzt in Kapstadt fest

Essen/Kapstadt. Gabriele und Georg Birken aus Essen-Rüttenscheid hatten Tickets für den Rückflug schon gekauft. Doch dann blieb der Flieger in Kapstadt am Boden.

Land und Leute haben sie während all der Zeit fest in ihr Herz geschlossen. Seit fast 20 Jahren fliegen Gabriele (64) und Georg Birken (74) regelmäßig nach Südafrika. Dieses Mal wollten sie ein wenig länger bleiben, doch jetzt zieht sich der Aufenthalt unfreiwillig hin. Wegen Corona konnte das Paar den Rückflug noch nicht antreten. Aktuelle Infos machen wenig Hoffnung, dass sich das Blatt kurzfristig wendet.

Paar aus Essen-Rüttenscheid kann Großzügigkeit der Gastgeber kaum fassen

Wäre alles nach Plan gegangen, dann hätten die Eheleute am 26. März im Flieger gesessen, um nach Hause zurückzukehren. Die Tickets waren bereits gekauft, da meinte das Paar, dass auch nichts mehr schiefgehen könne. „Doch die Lufthansa hat kurzerhand den Flug gestrichen“. Die letzte Maschine, die Kapstadt vorher in Richtung Deutschland verließ, sei vollkommen überbucht gewesen.

Essen Seit 2003 regelmäßig Urlaub in Südafrika Seit 2003 fliegen Georg und Gabriele Birken regelmäßig nach Südafrika. Da er aber selbstständig sei mit einem Immobilienbüro „konnten die Reisen nie besonders lang ausfallen“, so der Ehemann. Jetzt sei sein Sohn in die Firma eingestiegen. Deshalb war eine fünfwöchige Reise geplant gewesen. Die Touren vor Ort plant das Paar selbst.

Enttäuscht kehrten die Essener zu ihrer Unterkunft in dem Vorort Hout Bay zurück und können noch immer die Großzügigkeit kaum fassen, die sie seither erleben. Denn die Zimmer in einem B&B waren zwar bereits weitervermietet, aber die Besitzer „haben uns kurzerhand ihre neu erworbene Stadt-Wohnung angeboten, die sie normalerweise selbst nutzen“, berichtet Gabriele Birken. Da die bisherige und die jetzige Unterkunft nur 20 Autominuten auseinander liegen, sei es auch möglich gewesen, die eigenen Utensilien zügig zu der neuen Adresse bringen zu können. Da genau während dieser Stunden in der Stadt die Ausgangssperre begann, seien sie sehr froh, dass ihnen der Wohnungswechsel noch gelang. Einige Stunden später hätte das enorme Komplikationen mit sich bringen können.

Wegen der Ausgangssperre dürfen die Essener nur zum Einkauf ihre Wohnung verlassen

Nur zum Einkauf dürfe man die Unterkunft verlassen. Das sei schon sehr bedrückend, zumal auch kein Ausreisedatum in Aussicht stehe. Der Brief des deutschen Botschafters Martin Schäfer „an seine Landsleute", wie der Diplomat formuliert, „klingt nicht nach schneller Rückkehr", so das Paar. In dem Schreiben berichtet Schäfer zwar von zwei geplanten Flügen, doch noch gebe es keine Genehmigung der südafrikanischen Regierung. Zudem müssten auch noch einige Fragen mit den dortigen Behörden geklärt werden, beispielsweise wie der Transport der Urlauber zu den vorgesehenen Flughäfen in Johannesburg und Kapstadt angesichts der strikten Ausgangssperre vonstatten gehen könne. Zugleich versucht der Botschafter auch Mut zu machen: „Und ich kann Ihnen versprechen: Wir versuchen unser Möglichstes, damit Sie so schnell wie möglich wieder bei Ihren Familien und Freunden in Deutschland sind."

Sorgen um die Bevölkerung in den Townships

Wenn das Paar nun in seiner Unterkunft die Entwicklung des Geschehens verfolgt, denkt es auch an die Bevölkerung in den Townships. Eines der größten in Kapstadt haben die beiden Reisenden im vergangenen Jahr besucht. „Wie sollen sich die Leute dort schützen, bei der Enge und den fehlenden Hygienemöglichkeiten?“, fragen sich Gabriele und Georg Birken. Ebenso verschärfe sich die Lage für die vielen Obdachlosen, die nach wie vor draußen leben würden.

Seine eigene Situation will das Paar aber trotz der Umstände keineswegs beklagen. Einer ihrer Söhne stehe im Kontakt mit dem Auswärtigen Amt, per Video habe man Verbindung mit den Lieben daheim. Von ihrem Balkon können Birkens auf Robben Island schauen. Dort war Nelson Mandela fast 30 Jahre inhaftiert. Man denke doch nun verstärkter darüber nach, was Gefangenschaft eigentlich bedeute, ist sich das Paar einig.