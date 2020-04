Schneider in Essen-Holsterhausen näht kostenlos Masken

Essen-Holsterhausen. Not und Leid hatte er im Übermaß erlebt, als Dildar Khalesch mit seiner Familie vor dem syrischen Bürgerkrieg flüchtete. In Holsterhausen fanden alle eine neue Heimat. Aus Dankbarkeit möchte der gelernte Schneider jetzt etwas zurückgeben, wie er sagt. Gemeinsam mit Freunden näht er Mundschutzmasken und das kostenlos.

Schneider bekommt Unterstützungvon Freunden

Der 38-Jährige will nach seinen Worten einen Beitrag leisten, die Infektionszahlen zu verringern. Da sich die Aktion offensichtlich herumgesprochen hat, kommen tagtäglich Bürger auf ihn zu, um Bestellungen aufzugeben. Für kleinere Mengen hat er genügend Material vorrätig. Wenn allerdings 25 oder mehr Masken gewünscht würden, bittet er darum, die Stoffe zur Verfügung zu stellen. Einige Sozialdienste aus dem Pflegebereich haben sich auch schon an ihn und seine Kollegen Kovan und Houzan Osman gewandt, die ebenfalls als Schneider tätig sind. Das Trio freut sich über alle Nachfragen und hat auch noch freie Kapazitäten.

Als die Corona-Krise begann und Dildar Khalesch von einem auf den anderen Tag seine Änderungsschneiderei an der Gemarkenstraße schließen musste, erging es ihm wie so vielen anderen Geschäftsleuten, die ihren Laden absperren mussten. Er haderte mit seinem Schicksal, hat er doch erst vor gut einem Jahr damit begonnen, sich mit seinem kleinen Betrieb eine eigene Existenz aufzubauen. Andererseits ist ihm auch durchaus bewusst, dass der Gesundheitsschutz in solchen Zeiten an absoluten Vorrang haben muss. Zudem sind ihm auch noch die Bilder aus seiner Heimat im Sinn, wo der Krieg oftmals dringend notwendige medizinische Hilfe verhindert.

Während nun die Tage verstrichen, überlegte der kurdische Familienvater, was er Sinnvolles tun könne. Denn nur zuhause zu sitzen, das ist nun mal nicht sein Ding. Durch die Medien hatte er inzwischen erfahren, das für ein wichtiges Produkt der Bedarf riesig, der Markt aber wie leergefegt ist. Bekanntlich mangelt es seit Beginn der Pandemie an Mundschutzen. Da war ihm klar, wie er fortan seine Zeit ausfüllen kann und sprach seine beiden Freunde an, ob sie wohl mitmachen würden. Die Frage musste er nur einmal stellen.

Das Schneider-Handwerk hat Dildar Khalesch bereits als Jugendlicher gelernt und übt den Beruf bis heute aus, wenn man die Zeit der Flucht einmal ausnimmt. Beschäftigt war er früher in der Textilfabrik, die einer seiner älteren Brüder gemeinsam mit den Geschwistern betrieb. In der nordsyrischen Stadt Qamischli hatte die Firma seinerzeit rund 15 Mitarbeiter. Mittlerweile ist der Betrieb verkauft, die Familienmitglieder geflüchtet, in die Türkei, die Schweiz, nach Österreich oder eben nach Deutschland.

Nach einer Zwischenstation in der Türkei kam die Familie Khalesch nach Deutschland und lebt nun seit rund vier Jahren in Essen. Zu ihr gehören vier Kinder im Alter zwischen elf und 15 Jahren.

Sohn Salar (15) und Kollege Houzan Osman (r.) helfen bei der Aktion mit. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Nach der Ankunft in Essen besuchte Khalesch zunächst einmal einen Deutschkurs, absolvierte die Abschlussprüfung. Um weiter hierzulande Fuß zu fassen, gründete er die Änderungsschneiderei, stand dazu im Austausch mit den Behörden und übernahm schließlich das Ladenlokal eines Verwandten, der nun an einem anderen Standort mit Textilien handelt. Ob nun Hosen zu kürzen sind, Jacken repariert oder Knöpfe angenäht werden sollen, Dildar Khalesch kümmert sich um solche Arbeiten.

In den vergangenen Wochen hat er gemeinsam mit den beiden Freunden pro Tag rund 150 Masken angefertigt. Beim Kontakt mit den Kunden unterstützt Sohn Salar seinen Vater und dessen Freunde. Der muss derzeit ebenfalls wegen der Schulschließungen zuhause bleiben. Der Junge schildert, dass viele Leute dann doch eine kleine Spende hinterlassen, auch wenn sie die Masken kostenlos ausgehändigt bekommen. Sie seien offensichtlich sehr froh, dass sie Mundschutze bekommen.