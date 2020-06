Umwelt Stadt lehnt mehr Grün an Essener Kronprinzenstraße ab

Essen-Südviertel. Die Forderung nach mehr Grün für die Hohenzollern- und die Kronprinzenstraße in Essen lehnt die Stadt ab - und stößt damit auf Kritik.

An der Hohenzollern- und auch an der Kronprinzenstraße sollen mehr Blumen blühen und Bäume wachsen, fordert ein Bündnis aus Grünen, SPD und Linken. Doch die Stadt sperre sich gegen Neuanpflanzungen, sagt Burkhard Dedy, Fraktionschef der Grünen in der Bezirksvertretung I. Die Begründung der Verwaltung hält er für fragwürdig.

Anwohner aus dem Essener Südviertel wünschten sich mehr Büsche und Bäume

Rückblende: Es war schon im vergangenen Sommer, als Anwohner vorschlugen, zunächst einmal die Hohenzollernstraße zu begrünen. Dort herrsche doch erhebliche Tristesse, auch wenn der Stadtgarten in der Nähe sei. Die Anlieger hatten auch einen ganz konkreten Vorschlag parat: Im Bereich der Kreuzung mit der Rellinghauser Straße würde doch seit deren Umbau die Linksabbiegespur nicht mehr zwingend gebraucht. Die Fahrbahn biete sich geradezu als Standort für Büsche und Bäume an.

Grüne, SPD und Linke griffen die Idee auf und gingen noch einen Schritt weiter. Im gesamten Straßenverlauf von Kronprinzenstraße und Hohenzollernstraße werde die Fahrbahn nur bedingt als Linksabbiegespur genutzt und daher käme die volle Länge als Ort für Anpflanzungen in Betracht. Auf diese Weise lasse sich auch die „Wohn- und Aufenthaltsqualität verbessern“, heißt es in dem Antrag, den die Fraktionen an die Bezirksvertretung schickten.

Stadt sieht in der Vielzahl an Versorgungsleitungen ein Hindernis

Bevor aber nun das Gremium eine Entscheidung traf, war der zuständige Fachbereich der Verwaltung gefragt. Er sollte sich zu der geplanten Begrünungsaktion äußern. Mehr Grün sei natürlich wünschenswert, heißt es in der Antwort. Aber im Erdreich der Hohenzollernstraße würde nun einmal eine Vielzahl an Ver- und Entsorgungsleitungen verlaufen. Sollten Bäume gepflanzt werden, müsse man erst einmal mit den einzelnen Versorgungsunternehmen sprechen und die verschiedenen Pläne abgleichen. Aber eine solch umfangreiche Maßnahme sei angesichts der „eingeschränkten personellen Ressourcen im Bereich Straßenplanung nicht leistbar“.

Die Reaktion sei sehr bedauerlich, betont Burkhard Dedy. Die drei Fraktionen wollten für einen weiteren Beitrag sorgen, mit dem sich das städtische Klima verbessern und die Feinstaubbelastung senken lasse. Man hätte das Vorhaben zunächst in einem Pilotprojekt ausprobieren können. Gedacht war an Baum- und Pflanzenbeete im Bereich der Baum- und Admiral-Scheer-Straße sowie an die ehemalige Linksabbiegerspur vor der Kreuzung mit der Richard-Wagner-Straße.

Mehr Grün soll das Stadtklima deutlich verbessern

Der begrünte Mittelstreifen auf der Huyssenallee sollte aus Sicht von SPD, Grünen und Linken als vorbildliches Beispiel dienen. Foto: Julia Tillmann / FUNKE Foto Services

Ob die Fraktionen nun noch einmal einen neuen Anlauf starteten, damit die Verwaltung sich doch noch einmal mit dem Antrag befasse, müsse man abwarten, so Dedy. Möglicherweise werde die Begrünung ein Thema im bevorstehenden Wahlkampf für die Kommunalwahl am 13. September sein. Ein Beispiel, wie sich SPD, Grüne und Linke eine Straße vorstellen, auf der Blumen und Bäume ihr Zuhause haben, finde sich in unmittelbarer Nachbarschaft. Entlang der Huyssenallee gebe es eine Reihe von Beeten, die den Straßenzug verschönerten und zudem gut fürs Stadtklima seien, meint Dedy.

Ärger über Müll auf dem Isenbergplatz

Der Bürger, mit dessen Vorschlag die Geschichte ihren Anfang nahm, hatte seinerzeit auch ein weiteres Problem angesprochen: der herumliegende Müll am Isenbergplatz. Die Stadt solle mehr Müllbehälter aufstellen, regte er an. Die vorhandenen würden sich ausschließlich auf dem Spielplatz befinden. Nach Angaben der Verwaltung sind sechs Müllbehälter im Umkreis von „höchstens 30 Metern“ vorhanden. Zusätzliche seien nicht erforderlich.