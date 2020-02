Ruhrbahn sucht über soziale Medien nach begehrter Frau

An der Haltestelle Eichbaum trennten sich die Wege der beiden: Nun will die Ruhrbahn einem Mann dabei helfen, eine junge Frau wiederzufinden, die ihm in der U18 den Kopf verdreht hat.

Essen/Mülheim. Über Facebook und Twitter will die Ruhrbahn einem Fahrgast helfen, der sich in der U18 auf dem Weg nach Mülheim in eine junge Frau verliebt hat.

Die Ruhrbahn sucht über Twitter und Facebook nach einer jungen Frau, die einem ihrer Fahrgäste „ganz schön den Kopf verdreht“ hat, wie das Nahverkehrsunternehmen schreibt. Ein Mann hatte sich an die Ruhrbahn gewandt, nachdem ihn am Donnerstag, 27. Februar, ein „junges, blondes Mädchen mit langen Haaren“ in der U18 auf dem Weg nach Mülheim aufgefallen war.

Sie habe etwas müde ausgesehen, ihm aber immer wieder zugelächelt – „ziemlich deutlich beim Ausstieg am Eichbaum“. Er sei leider total verpeilt und habe nicht nach der Nummer gefragt: „Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen“, bittet der Mann die Ruhrbahn und liefert die Beschreibung wie in einer Kontaktanzeige gleich mit: „Bin ca. 1,85 Meter groß, habe blonde Haare und einen Zopf. Meine Seiten sind kurz rasiert. Ich trug eine schwarze Wilderlederjacke.“

Liebes Internet, schaffen wir es die beiden zusammenzubringen? Bitte RT🙏

Liebe Unbekannte, da hast du jemandem ganz schön den Kopf verdreht. 😍 Wenn Du das hier liest, schreib uns eine Nachricht. #essen_ruhr #liebe #love #ruhrgebiet #hach pic.twitter.com/ZMTtlE6TRe — Ruhrbahn GmbH (@ruhrbahn) February 28, 2020

Die Ruhrbahn übernimmt gerne die Rolle des Amor und nutzt die Kontaktanzeige für eigene Werbezwecke: „Alle elf Minuten… Ich ruhrbahne jetzt“ lehnt sich der Tweet an den Werbeslogan einer bekannten Online-Partnervermittlung an. (JeS)