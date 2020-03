Russischer Kriegsheimkehrer: Essenerin sucht Infos über Opa

Essen-Bredeney. Gudrun Kiene fragt. Was erlebte ihr Opa in russischer Kriegsgefangenschaft? Wer weiß noch etwas über Georg Schmitt, den Polizisten aus Bredeney?

Die meisten haben in ihrer Kindheit mal eine Schatzkiste besessen, in der sie wichtige Dinge aufbewahrt haben. Die Schatzkiste von Gudrun Kiene, 73, enthält Postkarten, Briefe, Dokumente und Fotos von ihrem Großvater Georg Schmitt. Der war nicht irgendwer. Schmitt war einer von sechs Essenern, die Ende September 1953 als erste Soldaten aus russischer Kriegsgefangenschaft in ihre Heimat an der Ruhr zurückkehrten.

Gudrun Kiene hat diesen Menschen kaum gekannt – und möchte nun endlich mehr über ihn erfahren. Vielleicht mit Hilfe dieser Veröffentlichung.

Empfang bei Oberbürgermeister Hans Toussaint

Die Stadt empfing die Kriegsheimkehrer mit allen Ehren. „Nach der Ankunft ging es vom Bahnhof gleich rüber in den Handelshof“, erinnert sich Gudrun Kiene, die damals sechs Jahre alt war. Das Wiedersehen mit den Familien wurde von einem großen Aufgebot an Pressefotografen begleitet, u.a. berichteten Westdeutsche Allgemeine (WAZ) und Essener Tageblatt.

Glückliche Gesichter im Handelshof. Ins rechte Bild gerückt hat die Familie 1953 WAZ-Fotografin Marga Kingler. Gudrun Kiene (2. von links unten) mit ihrem Großvater Georg Schmitt (Mitte). Rechts steht ihr drei Jahre älterer Bruder Klaus. Foto: Christof Köpsel (Repro) / Privatbesitz

Großmutter Johanna, ihre Eltern, Grete und Georg Schmitt, sowie ihr Bruder Klaus lachen in die Kamera der Fotografen. Die kleine Gudrun wird vom Opa umarmt. Später folgte ein Empfang mit Oberbürgermeister Hans Toussaint. Auch davon gibt es noch Pressefotos. Sie zeigen einen durchaus ernsten, von Entbehrungen gekennzeichneten Mann von 62 Jahren. Aber auch jemanden, der gerne lacht.

Post der Gefangenen wurde streng kontrolliert

„Was hat er wohl erlebt in Russland?“, fragt sich Gudrun Kiene. „Wo war er überhaupt all die Jahre?“ Das kleine Päckchen mit Postkarten und Briefen gibt darüber nur begrenzt Auskunft. „Die Post aus dem Gefangenenlager wurde streng kontrolliert. Nur ab und zu hat er mal was über das Lagerleben geschrieben. Zum Beispiel, dass sich die Gefangenen die Zeit mit Theaterspielen vertrieben haben, dass es kalt war oder, dass er Lebensmittel brauchte.“

Schon etwas gelitten hat das Bild, das Pressefotograf Willy van Heekern von Georg Schmitt (Mitte) bei der Ehrung durch den Essener Oberbürgermeister Hans Toussaint 1953 machte. Foto: Christof Köpsel (Repro / Privatbesitz

In den Briefen fragt Georg Schmitt immer wieder, wie es „der kleinen Gudrun“ gehe, der Enkelin, deren Geburt im Januar 1947 er nicht hatte miterleben können. Er findet viele zärtliche Worte für sie, will sie nach seiner Rückkehr fein einkleiden. „Er kannte mich gar nicht und hat sich doch so sehr gekümmert“, sagt die Essenerin gerührt.

Seine letzte Feldpost schickte Georg Schmitt im März 1945

Wie ihr Großvater in Gefangenschaft geriet, weiß sie nicht. Er sei von der Straße weggeholt worden, habe man ihr als Kind erzählt. „Nach seiner Rückkehr wurde in der Familie selten über den Krieg gesprochen. Und er hat selbst nie etwas über diese Zeit und das Gefangenenlager erzählt.“

Ein Foto, aufgenommen zu Ostern 1943, zeigt Georg Schmitt erkennbar in der Uniform eines Leutnants der Luftwaffe. Einiges mehr über ihn verrät ein anderes Dokument: der Heimkehrer-Meldeschein aus dem Flüchtlingslager Friedland. Das war in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg für Hunderttausende Heimkehrer aus der Kriegsgefangenschaft die erste Station auf dem Weg in ihre Heimatstädte.

Essen Die Zeitung berichtete über die Kriegsheimkehrer „Nach schier endlosen Jahren vergeblichen Wartens rollten sie plötzlich mit Transporten aus der Sowjetunion heran. Die Heimat bereitete ihnen ein überwältigenden Empfang“, stand in der WAZ Essen am 27. September 1953 über die ersten russischen Kriegsheimkehrer zu lesen. Sechs Essener kamen damals frei, bis zum Beginn des Frühlings 1954 waren 106 heimgekehrt. Der letzte Transport traf im Herbst 1956, elf Jahre nach Kriegsende, ein. Wer hat Verwandte oder Bekannte, die in russischer Kriegsgefangenschaft waren? Vielleicht kann jemand Gudrun Kiene Auskunft geben über die Haftbedingungen und Lager. Sie ist zu erreichen unter 0201/77 48 59.

Über Georg Schmitt steht dort zu lesen, dass er Polizeibeamter und Leutnant war. Seine letzte Feldpost schickte er im März 1945 aus Gotenhafen (bei Danzig) ab. Der Meldeschein verzeichnet als Gefangenenlager die Nummer 144. Das könnte eventuell auf das Lager in Woroschilow in der Ukraine verweisen. Krasnopole in der Nähe von Kaliningrad (Königsberg) ist als letzter Arbeits- bzw. Lazarettort angegeben.

Der Großvater war in mehreren Lagern

Welche Bedeutung die Nummern 7074 und 2851 haben, die auf den Postkarten an die Ehefrau Johanna als Absender stehen, bleibt rätselhaft. „Vielleicht waren es Bezeichnungen für die Lager oder eine Poststelle“, mutmaßt Gudrun Kiene. Ihr Opa habe wohl in verschiedenen Lagern gelebt. „Es ist bedauerlich, dass keine Verwandten mehr leben, die das noch wissen könnten.“

Umso mehr hofft die 73-Jährige, dass es in Essen noch Nachkommen von jenen 1953er-Kriegsheimkehrern aus Russland gibt, die etwas über die Lebensumstände in den Lagern wissen. „Oder dass sich Leute noch an Erzählungen über meinen Großvater erinnern.“

Georg Schmitt war als Polizeibeamter in Bredeney tätig

Was nicht ganz so unwahrscheinlich wäre. Denn Georg Schmitt war als Polizeibeamter in Bredeney tätig und als Amtsperson im Stadtteil bekannt. Die Familie wohnte im Kruppwald. Hügel 95 lautete die Adresse des kleinen Häuschens. 1829 wurde es erbaut und bis zu seinem Abriss im Jahr 1960 lebten dort die drei Generationen Schmitt unter einem Dach. „Der Kruppwald hatte da noch einen Zaun. Mein Opa hat immer abschließen müssen“, weiß sie aus Erzählungen.

Das Mietshaus, in dem die Familie Schmitt auf dem Hügel 95 in Essen-Bredeney lebte. Es lag etwas versteckt im Kruppwald. Foto: Christof Köpsel (Repro / Privatbesitz

Als der Kultur- und Heimatverein Bredeney Aktiv im vergangenen Jahr durch den Hügelpark wanderte und bat, Bürger mögen dazu alte Fotos beisteuern, hat Gudrun Kiene in ihrem Schatzkästchen gekramt. „Das Haus und der Garten – das war schon ein Idyll. Ich hatte da eine schöne Kindheit.“

Erinnerung an eine glückliche Kindheit im Kruppwald

In ihrer Erinnerung ist das Haus untrennbar mit Georg Schmitt verbunden, dem gütigen Opa, der mit der Enkelin in die Bücherei ging und sie ins Theater ausführte. Nur gesundheitlich habe er die Zeit in Russland nicht gut verkraftet. Oft sei er krank gewesen, „das Herz war angegriffen und er litt an Asthma“. 1960 starb der schlanke Mann mit dem humorvollen Blick. Da wohnten die Großeltern schon in der Franziskastraße und Gudrun mit ihren Eltern in der Paulinenstraße in Rüttenscheid. „Vielleicht hat er auch seinen Garten zu sehr vermisst“, sagt Gudrun Kiene. „In seinen Briefen hat er immer gefragt, wie es mit dem Obst steht.“