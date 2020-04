Saisonstart der Essener Hespertalbahn ungewiss

Normalerweise wäre bei den Freunden der Hespertalbahn alles bereit für einen gelungenen Start in die Saison am 1. Mai. Doch was ist schon normal in dieser Corona-Zeit. Um die nicht völlig nutzlos verstreichen zu lassen, macht der Verein das Beste aus dem erzwungenen Stillstand: Im Lokschuppen wird endlich der Ausbau eines Bar-Waggons fertiggestellt.

Niklas Czarnowski ist in seinem Element: Der 59-Jährige schraubt, sägt, verkabelt und repariert – und zwar am liebsten an alten Eisenbahnen. Seit 1976, also fast seit der Gründung, ist er Mitglied im Verein, den er mit seinen handwerklichen Fähigkeiten aktiv unterstützt. „Naja, ich habe kein Handwerk gelernt und bin da erst nach und nach hineingewachsen, habe mir das Wissen über die Jahrzehnte angeeignet“, sagt der Eisenbahnfan, der auch in der Corona-Zeit freiwillig fast jeden freien Tag im Lokschuppen arbeitet.

Der alte Waggon war noch bis 1977 in Betrieb

Dort steht nämlich ein alter Waggon, Baujahr 1941, der zum Bar-Waggon, umfunktioniert wird. „Das war mal ein ganz normaler Personenwaggon der Westfälischen Landeseisenbahn Lippstadt, der bis 1977 noch in Betrieb war“, erzählt er. Danach haben die Essener Eisenbahnfreunde ihn gemeinsam mit zwei weiteren erstanden, „denn die konnten wir sofort für die Fahrten einsetzen“.

Niklas Czarnowksi schaut auch schon mal unter dem Waggon nach, ob alles in Ordnung ist. Der 59-jährige Eisenbahnfan ist seit 1976 Mitglied im Verein. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Die Idee, einen der drei Eisenbahnwaggons zum Bar-Wagen umzubauen, existiert schon lange. „Wir haben tatsächlich mit dem Projekt bereits vor acht Jahren begonnen“, so Czarnowski, „aber es hatte nie dringende Priorität.“ Bis jetzt. „Unser Plan war, dass der Waggon zum Saisonstart fertig wird“, sagt Hans Hampel, Sprecher des Vereins.

Die Edelstahltheke muss noch eingebaut werden

Nun haben sich die Arbeiten aufgrund der verschärften Corona-Regeln etwas verzögert. Denn das Kernstück des Umbaus, die Edelstahltheke, muss noch geliefert, eingebaut und vom Schreiner verkleidet werden, damit sie auch optisch in den fast 80 Jahre alten Waggon passt.

Und damit die Theke genug Platz hat, werden die Sitze an einer Seite komplett ausgebaut. „Wir haben schon den Holzboden erneuert, Linoleum verlegt und die restlichen Sitzbänke aufgepolstert“, erklärt Czarnowski. Zwischen den Bänken werden noch kleine Tische montiert, damit die Fahrgäste auch ihr Glas abstellen können.

Jedes Vereinsmitglied bringt für die Hespertalbahn seine Talente ein

Natürlich wird der neue Bar-Wagen, der bereits im klassischen Eisenbahngrün lackiert wurde, auf seine Funktionstüchtigkeit hin geprüft, bevor er auf die Schiene gesetzt wird. „Wir checken alles: Räder, Radlager, Bremsen, den kompletten Unterbau und die Technik“, sagt Hans Hampel. Dafür ist wieder ein anderer Eisenbahnfan zuständig, der sich mit diesem Thema auskennt, denn „jedes unserer Mitglieder hat so seine Talente“, bringt Hampel auf den Punkt, was den Eisenbahnverein ausmacht.

Das Arbeiten im und unter dem Waggon kann gleichzeitig geschehen, „denn wir halten ja den coronabedingten Sicherheitsabstand ein“. Aber mehr als zwei Eisenbahnfreunde treffen sich nicht an den Samstagen. Insofern ist es dort ziemlich einsam für Niklas Czarnowski, was ihn aber nicht besonders stört. „Für mich ist das auch ein kleines Stück Normalität, wenn ich im Lokschuppen wie sonst auch arbeiten kann.“

Der Lokschuppen der Hespertalbahn am Prinz-Friedrich-Platz in direkter Nachbarschaft zum alten Bahnhof Kupferdreh und dem Baldeneysee wurde 2017 eingeweiht. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Hespertalbahn droht durch die Corona-Krise keine Insolvenz

Aber ob die Normalität auch zum Saisonstart am 1. Mai wieder den Alltag bestimmt, ist fraglich. „Deswegen haben wir bereits die beiden Aktionen, die an diesem Tag geplant sind, verschoben“, sagt Hans Hampel. Selbst wenn der Museumszug fahren darf, wird es also keinen Biergarten am Haus Scheppen geben. Abgesagt ist ebenfalls die bergbauhistorische Wanderung, die der Verein am Maifeiertag anbietet.

„Trotzdem hoffen wir, dass uns nicht das ganze Jahr verloren geht“, sagt Hampel. Denn die Hespertalbahn lebt nicht nur von den Mitgliedsbeiträgen und Spenden, sondern ist auch auf die Einnahmen der Fahrgäste angewiesen.

Essen Nikolausfahrten sind fast ausgebucht Im neuen Bar-Wagen der Hespertalbahn werden nur Getränke ausgeschenkt. Er bietet Platz für 30 Fahrgäste. Ein weiteres aktuelles Projekt der Hespertalbahn ist derzeit die Restaurierung der Diesellok V2. Hierbei handelt es sich um eine kleine Rangierlokomotive aus dem Baujahr 1937, die sich seit 1976 im Besitz des Vereins befindet. Die Vereinsmitglieder hoffen sehr, dass sie spätestens im Sommer wieder ihren Museumszug auf die Schiene setzen können. Übrigens: Die beliebten Nikolausfahrten sind schon fast ausgebucht. Mehr Infos zum Verein und Terminen unter https://www.hespertalbahn.de/

„Auch wenn wir fast alle Arbeiten ehrenamtlich und damit kostenlos machen, brauchen wir für die Restaurierungen Kapital“, so der Vereinssprecher. Und weil die Bahn nur an zwei Sonntagen im Monat und an den Feiertagen unter Dampf steht, wäre zum Beispiel der komplette Wegfall des Monats Mai mit seinen zahlreichen Feiertagen ein echter Verlust. Doch Hampel beruhigt auch: „Keine Angst: Wir werden durch die Corona-Krise nicht insolvent. Wir halten durch.“