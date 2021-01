Scheidende Schulrektorin: Kinder müssen ihre Hände benutzen

Essen Nach 40 Jahren im Dienst: Eine scheidende Grundschulleiterin über den Sinn der Digitalisierung, Schulglocken, und warum Regenwürmer wichtig sind

Dienstagmorgen, wir sind vor dem Schulleiter-Zimmer der Theodor-Heuss-Grundschule in Bergerhausen: Cornelia Kaitinnis-Lenz kniet vor einigen Mädchen, die Strickzeug in der Hand halten. Die Schulleiterin gibt letzte Tipps für den Umgang mit Nadeln und Wolle. Dann laufen die Kinder durch die leeren Schulflure zurück zur Notbetreuung, vielleicht 20 kommen gerade täglich, alle anderen bleiben seit Wochen zu Hause. Corona.

Mitten in die Zeit der Schulschließungen fällt der Abschied der 64-Jährigen. Mehr als 17 Jahre hat sie die Theodor-Heuss-Grundschule geleitet. Jetzt reden gerade alle über "Home Schooling" und Digitalisierung, und Frau Kaitinnis-Lenz sagt: "Ich wünsche meiner Schule, dass Kinder hier weiter ganzheitlich gesehen werden." Das heißt konkret: Kinder sind mehr als Köpfe, die in Videokonferenzen auftauchen. Sondern: "Sie sollen stricken lernen, zum Beispiel, ihre Hände benutzen. In der Erde wühlen, Regenwürmer ausgraben, mit den Füßen im Laub rascheln, sinnvoll streiten."

"Digitalisierung ist eine Welle, die wieder abebben wird"

Sinnvoll streiten? "Dazu gehört, dass man sich richtig ins Gesicht schaut und sieht, wie es dem anderen geht." Das geht am besten, wenn man sich gegenübersteht, sich nicht nur begegnet übers Internet."

Eine scheidende Schulleiterin, die gegen den lästert? "Nein, aber die Aufregung um die Digitalisierung ist eine Welle von vielen Wellen, das wird sich wieder einpendeln." Sie erinnert an hysterische Diskussionen um den Schul-Eintritt mit fünf Jahren, der plötzlich notwendig werden sollte, dann die Mode des Unterrichtens unterschiedlich alter Kinder in einer Klasse, dann die Diskussion um Kopfnoten, also Bewertungen des Betragens. "Vieles davon haben wir eingeführt und behalten, aber am Anfang wird in Diskussionen immer so getan, als sei etwas Neues ein Allheilmittel oder es wird komplett verteufelt."

1996 kam sie nach Essen-Rüttenscheid

Mehr als 40 Jahre war Cornelia Kaitinnis-Lenz im Schuldienst. Sie kommt aus Hannover, studierte dort in den Siebziger Jahren, sammelte erste praktische Erfahrungen an einer Haupt- und Realschule im niedersächsischen Umland, absolvierte ihr Referendariat an einer Grundschule in Ostfriesland, bis sie ihrem Mann nach Essen folgte, der hier eine neue Anstellung fand. Dazwischen: prägende Phasen nach dem Studium in den USA, Praktika an Brennpunkt-Schulen in Hannover. 1996 fängt sie an der Käthe-Kollwitz-Grundschule in Rüttenscheid an, steigt dort zur Konrektorin auf und übernimmt 2003 die Leitung der Theodor-Heuss-Grundschule. Ihre Fächer: Evangelische Religion und Mathe.

In Amerika, wo sie ein Jahr lang als Kindermädchen jobbte, lässt sie sich beeindrucken von "völlig anderer Schul-Architektur", Gebäude in Y-Formen mit großen Foren in der Mitte, und in Bergerhausen, an der Theodor-Heuss-Schule, schafft sie erst mal die Schulglocke ab. "Erst mal" ist gut: "Drei Jahre hat es gebraucht, bis ich die Kolleginnen davon überzeugen konnte, es zumindest mal zu versuchen." Das Ergebnis: Es bimmelt nur noch am Ende der großen Pause, um die Kinder wieder ins Gebäude zu holen, sonst nicht.

"Lernen kann man nicht in Stundenraster pressen", sagt Cornelia Kaitinnis-Lenz. Und sie sorgt früh dafür, dass der Stundenplan - wie mittlerweile an vielen Grund- und vor allem an weiterführenden Schulen üblich - größtenteils aus Doppelstunden besteht, damit mehr Ruhe in den Schul-Alltag kommt. Sie macht sich stark für projektbezogenen Unterricht, für ein Denken, das die Stärken und Interessen der Kinder in den Vordergrund stellt, und ganz nebenbei: "War die Einführung des Offenen Ganztags eine der großen Herausforderungen." Fast nichts ist geregelt, vieles unklar, und man startet mit rund 20 Kindern. Heute sind es 120.

Pläne für den Ruhestand? "Eine Schulleiterin macht immer Pläne", sagt sie und lacht. Aber Corona wirft auch privat viele Absichten über den Haufen - Ideen für Reisen zum Beispiel. Also bleibe ihr zunächst, "erst mal das Haus auszumisten". Doch klar ist schon jetzt: "Die Kinder, das Lebendige, zu sehen, wie sich Kinder entwickeln - es wird mir fehlen."

INFO

- Die Theodor-Heuss-Grundschule ist eine von zwei evangelischen Grundschulen in Essen. Obwohl sie so genannte "Konfessionsschulen" sind, befinden sie sich in der Trägerschaft der Stadt Essen. Außerdem gibt es knapp 20 katholische Konfessionsschulen. Die Mehrheit der Grundschulen in Essen ist ohne konfessionelle Ausrichtung ("Gemeinschaftsgrundschulen").

- Cornelia Kaitinnis-Lenz ist verheiratet und hat drei erwachsene Kinder.