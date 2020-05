Schlägerei in Essen mit über 20 Personen - Mehrere Verletzte

Die Polizei ist am Freitagnachmittag zu einer Schlägerei mit über 20 Beteiligten nach Essen-Horst ausgerückt.

Essen. Die Essener Polizei ist am Freitagnachmittag zu einer Auseinandersetzung mit über 20 Personen ausgerückt. Mehrere Beteiligte wurden verletzt.

In Essen-Horst hat es am Freitagnachmittag eine Massenschlägerei mit über 20 Beteiligten gegeben. Die Polizei wurde um 16.15 Uhr über den Vorfall am Von-Ossietzky-Ring informiert, sagte einer Polizeisprecherin auf Nachfrage. Die Beamten rückten anschließend mit zahlreichen Einsatzkräften und einer Hundertschaft aus.

Die Polizei trennte anschließend die Beteiligten. Dabei stellten sie auch Hieb- und Stichwaffen sicher. Diese wurden nach ersten Erkenntnissen auch bei der Auseinandersetzung eingesetzt. Drei Personen wurden bei dem Vorfall leicht verletzt, zwei weitere kamen ins Krankenhaus.

Auslöser der Schlägerei in Essen ist noch unklar

Einige Beamte sind derzeit noch vor Ort, die Lage aber aktuell ruhig, so die Polizeisprecherin weiter. Nach aktuellem Stand wurde niemand festgenommen, hieß es weiter. Warum der Streit ausgebrochen war und welchen Hintergrund er hatte, konnte die Polizei noch nicht sagen. Die Ermittlungen laufen.

Am Montag hatte ein Gewaltausbruch zwischen Syrern und libanesischstämmigen Bewohnern der Siedlung Hörsterfeld am Von-Ossietzky-Ring bereits für einen Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften gesorgt. Acht Männer sollen sich bedroht haben, bevor sie unter den Augen zahlreicher Schaulustiger mit Hieb- und Stichwaffen aufeinander losgingen. Der teils blutige Straßenkampf konnte von den Einsatzkräften beendet werden, bevor es zu ernsthafteren Verletzungen kam.

