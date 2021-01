Schülerin verlässt Straßenbahn und wird von Auto erfasst

Eine 16-Jährige ist am Holsterhauser Platz von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Essen. Eine 16-Jährige hat in Essen-Holsterhausen schwere Verletzungen erlitten. Als sie aus einer Bahn ausstieg, wurde sie von einem VW erfasst.

Beim Aussteigen aus einer Straßenbahn ist eine Schülerin am Montagnachmittag in Essen-Holsterhausen von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Dienstag berichtete, verließ die 16-Jährige gegen 14.45 Uhr die Tram an der Haltestelle "Holsterhauser Platz", als sie von dem grünen VW einer 48-Jährigen angefahren wurde, die auf der Rubensstraße in Richtung Rüttenscheid unterwegs war.

Die 16-Jährige stürzte und verletzte sich. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, wo sie stationär verblieb.

