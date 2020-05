Schulen können nicht planen: Anfänger am stärksten betroffen

Rund fünf Wochen vor dem Beginn der Sommerferien können die Essener Schulen ihre nötigen Vorbereitungen fürs kommende Schuljahr nur teilweise angehen. Denn niemand weiß, wie der Unterricht ab Mitte August aussehen wird. "Normalerweise haben wir zum Ende des Schuljahres den Stundenplan für das kommende Jahr fertig", sagt Berthold Kuhl, Leiter der Frida-Levy-Gesamtschule (Innenstadt). "Das wird diesmal garantiert nicht so sein." Die Schulen hatten Ende April den Betrieb teilweise wieder aufgenommen, zunächst nur für die Abschluss- und Abiturjahrgänge. In dieser Woche kommen schrittweise auch die anderen Jahrgänge zur Schule.

Schulleiter spielen verschiedene Szenarien durch

Womit die Schulen jetzt anfangen können - immerhin: "Wir ordnen nun die Klassen des nächsten Schuljahres den Lehrern zu", berichtet Felicitas Schönau, Leiterin des Gymnasiums Essen-Werden. Wie viele andere Schulen auch plant man in Werden mehrere Szenarien durch: "Denkbar wäre, dass die Klassen im Verbund Unterricht erhalten, aber keine Kurse, keine Differenzierungsfächer und keine Projektarbeit stattfinden können", sagt die Schulleiterin. So, dass die Schüler sich möglichst wenig begegnen und die Gruppen eingegrenzt blieben.

Doch was ab Mitte August, wenn das nächste Schuljahr startet, wirklich passiert, weiß noch niemand: "Womöglich wird es eine Mischung aus heimischem Lernen und Präsenz-Unterricht bleiben", mutmaßt Barbara Bielefeld, die Leiterin der Gertrud-Bäumer-Realschule in Altenessen. "Aber das kann jetzt natürlich noch niemand voraussagen."

Keine Begrüßung, kein Kennenlernen

Besonders dramatisch ist die Lage nach Ansicht der Schulleiter für die ersten und fünften Klassen: "Wir werden vermutlich keinerlei Begrüßungsveranstaltung in der Aula machen können, auch die Kennenlern-Nachmittage, die sonst bereits zum Ende des Schuljahres stattfinden, fallen aus", sagt Felicitas Schönau. Da helfen auch Briefe an die neuen Eltern und Schüler wenig, in denen Schule und Schulgebäude vorgestellt werden."

"Wenn man nicht direkt mit den Kindern und den Eltern in Kontakt kommen kann, geht sehr viel verloren", bestätigt Winfried Bega, Leiter der Grundschule am Wasserturm (Südostviertel). Alle Eltern der künftigen Erstklässler haben Briefe erhalten, und die Lehrer an seiner Schule seien derzeit mit der Produktion eines Films beschäftigt, der die Schule vorstellen soll. Der Film wird dann auf die Homepage der Schule gestellt.

"Am Ende müssen die Lehrpläne angepasst werden"

Was passiert, wenn der Unterricht auf absehbare Zeit nicht wieder normal läuft? "Am Ende wird man irgendwann die Lehrpläne anpassen müssen", sagt Martin Tenhaven, Leiter des Leibniz-Gymnasiums in Altenessen. "Das, was bislang an Stoff verpasst wurde, kann noch aufgeholt werden, aber diese Menge wird immer größer, trotz aller digitalen Ersatzformen." Auch an seiner Schule spielt man jetzt mehrere Möglichkeiten durch, wie es nach den Sommerferien weitergehen könnte - natürlich alles ohne Gewähr. "Wenn weiter Abstandsregeln eingehalten werden müssen", sagt Tenhaven, bedeutet das automatisch, dass nicht jeder Schüler täglich zum Unterricht kommen kann." Denn Abstand bedeutet Teilung der Klassen, also mehr benötigte Lehrer und Räume und somit kein Vollbetrieb.