Schulstart erst im Mai: Essener Schulleiter sind erleichtert

Mit Erleichterung haben Essener Schulleiter auf die Nachricht reagiert, dass der Schulbetrieb erst Anfang Mai wieder starten soll. „Wir hätten uns nicht in der Lage gesehen, die nötigen Hygienemaßnahmen bis Montag umzusetzen“, sagt Olaf Kehlert, Leiter der Geschwister-Scholl-Realschule in Borbeck und Sprecher der Essener Realschulen. Die hatten am Mittwoch (15. April 2020) vorsorglich einen Brief an die Bezirksregierung in Düsseldorf verfasst, in der sie vor einem Schulstart gleich nach den Osterferien warnten.

In dem Schreiben weisen die Realschulleiter etwa auf praktische Probleme hin, die die vom Land festgelegten Hygienestandards mit sich bringen. „Da wird etwa eine Grundreinigung der Schulen angeregt. Dabei sind die Reinigungskräfte der Stadt derzeit in Kurzarbeit“, sagt Kehlert. Angesichts der personellen Situation frage sich auch, wer täglich die Schultische und andere Oberflächen desinfizieren solle.

Eine Handvoll Seifenspender für die ganze Schule

Selbst für die Hand-Hygiene seien die Schulen bisher bestenfalls notfallmäßig gerüstet, sagt Kehlert. Vor der Schließung habe die Stadt Seifenspender und Papierhandtücher geschickt. „Aber wir haben weder fest installierte Seifen- noch Handtuchhalter.“ Sprich: Die Papiertücher lägen offen am Waschbecken, den Seifenspender nehme jedes Kind in die Hand. Auch verschließbare Abfalleimer fehlten in seiner Schule. Das dürfte kaum den strengen Regeln entsprechen, die nötig seien, um das Ansteckungsrisiko mit dem Coronavirus wirkungsvoll einzudämmen.

Die Seifenvorräte reichten bestenfalls für ein paar Tage, den weiteren Bedarf habe er angemeldet. Wann er mit einer neuen Lieferung rechnen darf, sei ebenso offen, wie die Frage: „Mit wie vielen Lehrkräften die einzelnen Schulen überhaupt starten können.“ Klar sei, dass ältere und vor-erkrankte Lehrer nicht unterrichten sollen, „aber reicht es, wenn mir ein Kollege sagt, er habe eine relevante Vorerkrankung - oder muss er ein Attest vorlegen?“

Mit einem deutlich verkleinerten Kollegium sei es umso schwieriger, Klassen zu teilen, um die Abstandsregeln beachten zu können. „Und wie sollen die in der Pause oder auf dem Schulweg in Bus und Bahn eingehalten werden?“ fragt Kehlert. Die Schulleiter hätten eine Fürsorgepflicht gegenüber Kindern und Kollegen, darum hätten sie die Risiken jetzt in ihrem Brief an die Bezirksregierung benannt.

Mindestens ein Drittel des Kollegiums zählt zur Risikogruppe

Julia Gajewski, die die Gesamtschule Bockmühle in Altendorf leitet, teilt Kehlerts Bedenken: So seien an ihrer Schule 25 Seifenspender eingetroffen – für 1450 Schüler. Der vom NRW-Schulministerium ursprünglich angepeilte Schulstart nach den Osterferien sei „ein Witz“ gewesen, sagt Gajewski. „Auch weil nach einer groben Schätzung ein Drittel des Kollegiums nicht arbeiten kann.“ An anderen Essener Schulen geht man davon aus, dass die Hälfte der Lehrer zur Risikogruppe gehören, an den Hauptschulen sind es nach Einschätzung der Lehrergewerkschaft GEW sogar 75 Prozent.

Ein Schulstart gleich nach den Osterferien wäre „ein Witz“ gewesen, sagt Julia Gajewski, die die Gesamtschule Bockmühle in Essen-Altendorf leitet. Foto: Marc Albers

Die lange Schließung bereitet Gajewski auch Bauchschmerzen: Viele ihrer Schüler lebten in prekären Verhältnissen und hätten zu Hause kaum oder keine Unterstützung: „Es tut schon weh, die Kinder nicht zu sehen.“ Denen gehe es umgekehrt offenbar genauso: „Die rufen die Lehrer an und fragen, wann es wieder los geht.“

Der Kontakt zu den Schülern sei eng, doch der Hausunterricht könne nicht ausgleichen, was jetzt an Stoff versäumt werde. „Für unsere Schüler wäre es ein massiver Nachteil, wenn sie in dieser Situation Abiturprüfungen ablegen sollten.“

Sie halte es daher für gerechter, den persönlichen Notenschnitt aus den Vorjahren als Abischnitt zu nehmen. Beides weiche meist ohnehin kaum voneinander ab. Auch für die Schüler, die jetzt vor dem Abschluss der Realschule stünden, sei ein solches Vorgehen vernünftig, meint Olaf Kehlert: „Die bisher erbrachten Leistungen sind eine angemessene und faire Grundlage für die Notengebung.“