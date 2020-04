Schulstart in Essen: Die meisten Stühle bleiben oben

In Essen starten an diesem Donnerstag 6700 Schüler in 62 Schulen wieder mit dem Unterricht. Viele kommen mit Mundschutz in die Schulen.

"Viele kommen mit Masken", sagt Martin Streibert, Leiter der Albert-Einstein-Realschule in Essen Rellinghausen. Im Stadtteil Rüttenscheid versammeln sich um kurz vor acht die ersten Zehner der Bertha von Suttner-Realschule: "Ich hab Angst, mich anzustecken", sagt Sarah (16). Andererseits: "Ich finde gut, wieder in die Schule zu gehen, meine Freunde zu treffen."

"Wie soll auch Unterricht mit Maske gehen"

Die Maskenpflicht für NRW, sie gilt ab Montag nicht ausdrücklich an Schulen: "Wie soll auch Unterricht mit Masken gehen?", fragt sich eine Lehrerin der Frida Levy Gesamtschule in Essen Mitte. Sie empfängt um acht die Schüler, weist ihnen den Weg direkt in die Klassenzimmer.

Pfeile aus Klebeband auf dem Boden markieren die Gehrichtung, alle Korridore sind Einbahnstraßen. "Das Reden mit Mundschutz ist anstrengend, überhaupt ist es schwierig, als Lehrer Distanz einzuhalten, wenn Sie einem Schüler direkt helfen wollen."

Gesamtschule: Viele Stühle bleiben oben

An der Essener Frida Levy Schule starten Abiturienten und Zehner. Ein Blick in Raum 22, in dem Mathe gegeben wird: Neun Jugendliche mit maximalem Abstand an den Tischen, die meisten Stühle bleiben oben auf den Tischen. "Als Signal, dass man sich dort nicht hinsetzen darf", erklärt Stefan Bergmann, der stellvertretende Schulleiter.

