Schwarz gekleideter Mann mit Messer überfällt Kiosk

Essen. Unbekannter Mann bedroht Kiosk-Angestellte im Stadtteil Bochold mit einem Fleischmesser und flüchtet mit Bargeld als Beute.

Ein Unbekannter, der mit einem Messer bewaffnet war, hat am Dienstagabend einen Kiosk an der Kesselstraße im Stadtteil Bochold überfallen. Der Mann hatte ein langes Fleischmesser mit schwarzem Griff in der Hand. Er bedrohte damit die Angestellte (44) und nahm Bargeld aus der Kasse. Danach flüchtete der Mann zu Fuß in Richtung Kampstraße.

Täter war komplett schwarz gekleidet

Der Flüchtige soll Südländer sein. Bekleidet war er mit einem schwarzen Kapuzenpulli, einer schwarzen Hose und einem schwarzen Mundschutz. Zudem hatte er einen schwarzer Rucksack sowie eine schwarze Umhängetasche dabei. Die Essener Kriminalpolizei sucht Zeugen: 0201 829-0.