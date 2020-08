Die Bundespolizei in Essen wurde eingeschaltet, nachdem ein Schwarzfahrer in der S6 einen DB-Kontrolleur angegriffen und verletzt hatte.

Blaulicht Schwarzfahrer greift in S6 bei Essen-Werden Kontrolleure an

Essen. DB-Kontrolleure erwischen in Essen einen Schwarzfahrer. Doch er weigert sich, die S6 zu verlassen. Stattdessen greift er die Kontrolleure an.

Zwei Kontrolleure der Deutschen Bahn haben am Mittwochmorgen (12. August) einen Schwarzfahrer in der S6 erwischt. Der Aufforderung, den Zug am Haltepunkt Werden zu verlassen, kam der Mann jedoch nicht nach. Stattdessen griff er einen Kontrolleur (34) und verletzte ihn.

Wie die Bundespolizei mitteilt, überprüften die beiden Bahnmitarbeiter Fahrausweise in der S6. Zwischen den Haltepunkten Essen-Hügel und Essen-Werden kontrollierten sie einen 41 Jahre alte Essener.

Weil der Schwarzfahrer keine Papiere hatte, wurde er zur Bundespolizei gebracht

Als sich herausstellte, dass dieser nicht im Besitz eines Fahrausweises war, wiesen die DB-Mitarbeiter ihm die Tür. Doch der mutmaßliche Schwarzfahrer weigerte sich, griff die Kontrolleure an und verletzte einen von ihnen am Hals.

Weil der nigerianische Staatsangehörige keine Ausweisdokumente bei sich hatte, wurde er zur Identitätsfeststellung zum Essener Hauptbahnhof gebracht und dort später wieder entlassen.

Die Bundespolizei ordnete die Sicherung der Videoaufzeichnungen aus dem Zug an. Gegen den 41-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Beförderungserschleichung und Körperverletzung eingeleitet.