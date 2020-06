Schwerer Unfall auf Essener Radtrasse sorgt für Diskussionen

Der Unfall mit einer schwer verletzten Fußgängerin (93) am Wochenende auf der Fahrradtrasse in Essen-Stadtwald zieht Diskussionen nach sich: Wolfgang Packmohr, Gründer von Fuss e.V. in Essen und Polizeidirektor a.D., will zusammen mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) und anderen Interessenvertretern von Radfahrern eine gemeinsame Position dazu erarbeiten, wie die Nutzung gemeinsamer Wege durch Fußgänger und Radler im Sinne von mehr Verkehrssicherheit neu geregelt werden kann.

Auslöser für diesen Vorstoß ist ein heftiger Zusammenprall zwischen einem 58 Jahre alten Rennradfahrer und der Seniorin am Samstag auf der Grugatrasse in Höhe der Wittekindstraße. Nach Darstellung der Polizei hatte der Mann die Fußgängerin zu spät wahrgenommen und prallte gegen die Schulter der 93-Jährigen. Beide stürzten zu Boden. Der Freizeitsportler erlitt mehrere Schürfverletzungen, die ältere Dame verletzte sich durch den Sturz schwer und wird nun im Krankenhaus behandelt.

Es gilt auch auf Radtrassen die angepasste Geschwindigkeit

Was Packmohr als ehemaliger Chef der polizeilichen Verkehrsdirektion in Essen in dem Bericht der Behörde vermisst, ist ein klarer Hinweis, "dass für Fahrzeugführer, und dazu zählen auch Fahrräder der Paragraf 3 der StVO gilt." Und der meint die angepasste Geschwindigkeit, mit der der 58-Jährige womöglich nicht unterwegs war.

Für Packmohr sind die Konflikte zwischen Radfahrern und Fußgängern "das herausragende Thema". Dies sei ein erster Befund aus den Gesprächen mit Interessenten, die sich bei dem lokalen Ableger von "Fuss e.V." in Essen engagieren möchten.

Der Polizeidirektor a. D. hat nach seiner Pensionierung wahr gemacht, was er kurz vor seinem Abschied angekündigt hatte: Als Privatier gründete Packmohr die Essener Ortsgruppe des bundesweit aktiven Vereins "Fuss e.V.", dessen Mitglieder sich für die Rechte der Fußgänger engagieren und als deren Lobby dort auftreten wollen, wo Passanten der Schuh am allermeisten drückt. Es haben sich bereits zahlreiche potenzielle Unterstützer gemeldet und es gibt eine erste Rangliste von Themen: Ganz oben auf der Agenda stehen die unerlaubte Nutzung von Gehwegen durch Radfahrer, gefolgt von Konflikten bei der Nutzung gemeinsamer Geh-Radwege.

