Schwieriger Neubeginn für die Gastronomen in Essen-Frintrop

Essen-Frintrop. Mit den ersten Lockerungen in der Corona-Pandemie suchen die Restaurants und Gaststätten den Weg zurück in die Erfolgsspur.

Das Coronavirus macht bekanntlich keine Unterschiede – es richtet Schaden an, wo immer es kann. Auch und besonders in der Gastronomie. Da ist es egal, ob ein Restaurant an diesem Pfingstwochenende sein einjähriges Bestehen feiert wie das „Schlemmwerk“ an der Frintroper Straße, oder am Montag, 1. Juni, den 135. Gründungstag (!), wie Stöckmanns Restaurant an der Oberhauser Straße: Beide Betriebe haben an der Krise ähnlich kräftig zu knabbern.

Nach einem dreiviertel Jahr kam die „Blutgrätsche“

Als Tobias Schmidt vor einem Jahr sein „Schlemmwerk“ im neuen Einkaufszentrum eröffnete, war das ein mutiger Schritt. Immerhin investierte er rund 300.000 Euro in das Ladenlokal. Dabei sah er sich „nicht als Konkurrent, sondern als Bereicherung für Frintrop“. Die weiteren Monate gaben ihm recht. „Es war ein tolles dreiviertel Jahr – aber dann kam die Blutgrätsche.“

Er musste wegen Corona sein nagelneues Lokal schließen und seine Mitarbeiterinnen bis zum 13. Mai in die Kurzarbeit schicken: „Zum Glück mussten wir niemanden entlassen.“ Doch die Stimmung im Schlemmwerk war niedergeschlagen. Tobias Schmidt: „Ich habe keinerlei Unterstützung von den Banken bekommen, weil ich noch keine Jahresbilanz vorlegen kann. Die 9000 Euro vom Staat sind nur ein Tropfen auf den heißen Stein.“

Mehr Unterstützung erhofft

Fabian Stöckmann, Gastronom in Frintrop: Sein Restaurant wurde vor 135 Jahren gegründet. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Unterstützung hätte er sich vom Oberbürgermeister gewünscht, etwa durch die Präsentation von Gastronomiebetrieben und ihren Rezepten in der Corona-Krise. Auf seine Kontaktaufnahme hin habe er aber „kein Feedback“ erhalten. „Lieber kümmert er sich um andere Dinge, anstatt um einen nicht unerheblich wichtigen Wirtschaftszweig seiner Stadt“, kritisiert der Frintroper Gastronom.

Nun habe er „mit knapper Mühe und Not den Betrieb wieder aufgenommen“. Mit einem flexiblen Raumkonzept, demnächst Außengastronomie, mit kleiner Karte zum Mittagstisch und ab 17 Uhr „à la Carte“ hoffe er, das Schlemmwerk wieder in Schwung zu bringen.

Antrag auf Nutzung des Gehwegs für ein Straßencafé Mit dem Restaurant „Schlemmwerk“ in der Frintroper Straße 414 befasst sich auch die Bezirksvertretung IV in ihrer Sitzung am 9. Juni. Es geht um eine Sondernutzungserlaubnis zur Einrichtung eines Straßencafés auf dem öffentlichen Gehweg. Das Straßencafé soll von Mai bis September in einer Größe von 1,70 m x 6 m rechts vom Eingang aufgestellt werden. Der Gehweg im Bereich vor dem Restaurant ist mit 3,20 m ausreichend breit, so dass auch bei der beantragten Aufstellung die erforderliche Mindestgehwegbreite von 1,50 m für den Fußgängerverkehr verbleibt.

Wie Tobias Schmidt, so setzt auch Fabian Stöckmann auf weitere Verbesserungen. „Dass die Leute die Restaurants nicht sofort wieder einrennen, war uns vorher klar. Sie sind vorsichtiger geworden.“ Während mit den ersten Lockerungen das Außer-Haus-Geschäft jedoch sofort weggebrochen sei, komme im Gegenzug kaum ein Gast auf gut Glück vorbei: „Das Spontane ist noch nicht wieder da, obwohl eine Anmeldung nicht notwendig ist.“

Auf seinen Biergarten in der „Dorfwirtschaft“ an der Frintroper Straße setzt Wirt Zoran Pavlovic seine Hoffnungen. Er hat sich von Manfred Funke-Kaiser („Wir in Frintrop“) Sonnensegel bauen lassen – damit die Gäste geschützt, aber auch mit Sicherheitsabstand dem Virus trotzen können.