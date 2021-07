SEK-Einsatz: Zwei Männer bei Durchsuchungen festgenommen

Essen. Spezialkräfte der Polizei haben am Freitagmorgen in Essen zwei Wohnungen durchsucht. Zwei Männer wurden vorläufig festgenommen.

Die Polizei hat am frühen Freitagmorgen in Essen zwei Wohnungen durchsucht. Im Einsatz waren auch Spezialeinsatzkräfte, Kräfte der Bereitschaftspolizei und Spürhunde, bestätigte am Morgen die Polizei auf Nachfrage.

rückten gegen 6 Uhr in Wohnungen in der Altendorfer Straße und in der Haus-Berge-Straße an, teilte die Polizei mit.

SEK-Einsatz in Essen: Zwei Männer vorläufig festgenommen

Zwei Männer im Alter von 51 und 24 Jahren wurden vorläufig festgenommen, sagte ein Polizeisprecher. Das Amtsgericht Essen hatte die Durchsuchung angewiesen. Es geht um den Vorwurf des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Weitere Details gab es bei der Polizei am Morgen nicht. Bei dem Einsatz in der Haus-Berge-Straße, der gegen 7.30 Uhr beendet war, war der Straßenbahnverkehr kurzzeitig unterbrochen, hieß es. (dae)

