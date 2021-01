Neben scharfen Schusswaffen stellte die Polizei in einer Wohnung in Essen-Stoppenberg auch Macheten und Messer sicher.

Durchsuchung SEK stellt scharfe Schusswaffen in Essener Wohnung sicher

Essen/Mülheim. Nach einem Hinweis auf waffenrechtliche Verstöße hat die Staatsanwaltschaft Essen eine Wohnung an der Twentmannstraße durchsuchen lassen.

Bei einer Durchsuchung einer Wohnung mit Unterstützung eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) an der Twentmannstraße in Essen-Stoppenberg haben Ermittler der Essener Polizei zwei scharfe Schusswaffen sicherstellen können. Weitere Waffen, die dort entdeckt wurden, müssen rechtlich noch eingeordnet werden, berichtete Oberstaatsanwältin Anette Milk am Dienstag. Dabei soll es sich um Messer und Macheten handeln.

Nach einem Hinweis und wegen des Verdachts auf einen Verstoß gegen das Waffengesetz hatte die Behörde einen Durchsuchungsbefehl erwirkt, der bereits am Freitagabend vollstreckt worden ist. Vor dem Haus geparkte Fahrzeuge sollen ebenfalls durchsucht worden sein.

Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen, so Milk.

