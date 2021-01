Senior stirbt nach Wohnungsbrand in Essen-Rüttenscheid

In diesem Haus an der Brigittastraße starb am Sonntagnachmittag ein Mann. Die Feuerwehr benutzte eine Drehleiter, um in die Wohnung im Obergeschoss zu gelangen.

Essen Ein knapp 90-jähriger Mann ist am Sonntag in Essen in seiner Wohnung gestorben. In der Küchenzeile war ein Feuer ausgebrochen.

Offenbar an Rauchvergiftung ist am Sonntagnachmittag ein Senior in seiner Wohnung in Essen-Rüttenscheid gestorben. Rauchmelder in den Räumen des Mannes hatten Alarm geschlagen. Nachbarn im Wohnhaus an der Brigittastraße informierten die Feuerwehr, dass der Mann vermisst wird. Gewaltsam öffnete die Feuerwehr die Wohnung und fand den Mann leblos vor. Das Feuer in der Küchenzeile, gibt die Wehr an, sei schnell gelöscht worden. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos.