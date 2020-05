Seniorin vors Bein getreten - Polizei Essen fahndet mit Foto

Essen. Nach einer Attacke auf eine Seniorin in der Straßenbahn 103 fahndet die Polizei Essen nach einem Unbekannten. Ermittler hoffen auf Hinweise.

Mit einem Foto aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Essen nach einem Unbekannten, der am 26. Oktober einer 72-Jährigen in Borbeck-Mitte vors Bein getreten und die Frau verletzt hat.

Wer diesen Mann erkennt, sollte sich an die Polizei Essen wenden. Foto: Polizei

Wie die Behörde am Donnerstag berichtete, kam es um kurz nach 12 Uhr zu der Attacke in der Straßenbahn 103, die in Richtung Steele unterwegs war. Eine Überwachungskamera zeichnete das Geschehen auf.

Der Verdächtige ist etwa 1,80 Meter groß und mittelblond. Wer den Mann erkennt beziehungsweise weiß, wo er sich aufhalten könnte, sollte sich an das Kriminalkommissariat 33 unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 wenden.

