Shoppen und flanieren in Essen - Ist die City attraktiv?

Galeria Karstadt Kaufhof schließt in NRW 18 Filialen, fünf davon im Ruhrgebiet. Beide Häuser in Essen und Dortmund werden dicht gemacht.

Essen. Droht mit der Schließung von Karstadt- Kaufhof eine Verödung der Essener City? Was ist gut, was nicht in der Innenstadt. Ihre Meinung ist gefragt

Schon lange vor der Nachricht, dass Karstadt und Kaufhof in Essen geschlossen werden sollen, wurde diskutiert, wie sich die Innenstadt in Konkurrenz zum Online-Handel gegen einen Niedergang stemmen kann. Eine Frage, die Geschäftsleute, Stadtplaner und Bürger gleichermaßen umtreibt und doch bisher weitestgehend unbeantwortet geblieben ist. Wir möchten gerne von Ihnen, liebe Leser, wissen, was Sie über die Essener Innenstadt denken, und Sie bitten, an unserer Umfrage teilzunehmen:



Was ist Ihnen in einer attraktiven Innenstadt wichtig?

Was fehlt Ihnen in der Essener City?

Finden Sie alles, was Sie brauchen auf der und rund um die Kettwiger Straße?

Wo gehen Sie stattdessen einkaufen und warum?

Was stört Sie am meisten hier?

Was gefällt Ihnen gut?

Gehen Sie in der Essener Innenstadt gerne flanieren, auch ohne feste Kaufabsicht?

Warum beziehungsweise warum nicht?

Schreiben Sie uns bitte bis Freitag, 26. Juni, 10 Uhr, eine Mail mit dem Stichwort „Innenstadt“ per Mail an redaktion.essen@waz.de oder schreiben Sie uns eine Direktnachricht auf Facebook.

Weitere Nachrichten zur angekündigten Schließung der Karstadt- und Kaufhoffiliale in Essen im Überblick: