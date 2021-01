Silvester-Randale: Polizei Essen fahndet mit neuen Fotos

Essen. Ermittlungskommission hofft nach Krawallen in Altenessen auf weitere Hinweise. Die Randalierer sollen auch einen Linienbus attackiert haben.

Über eine Woche nach den Silvester-Krawallen in Essen-Altenessen hat die Ermittlungskommission der Polizei Essen am Freitag teils neue Fotos der mutmaßlichen Randalierer und eine bislang noch nicht bekannte Information veröffentlicht.

Einer der Verdächtigen. Foto: Polizei

Wie erst jetzt bekannt wurde, haben die Täter neben all den Zerstörungen, die sie anrichteten, auch einen Linienbus zum Anhalten gezwungen. Sie bewarfen das Fahrzeug der Ruhrbahn mit Feuerwerkskörpern und versuchten, die Türen gewaltsam zu öffnen, so die Polizei.

Verdächtige haben wohl einen "engen Bezug zum Stadtteil"

Wie deren Sprecher Christoph Wickhorst berichtete, haben sich inzwischen die Hinweise verdichtet, dass es sich "bei den Verdächtigen überwiegend um junge Männer mit türkisch-kurdisch-libanesischem Hintergrund handelt, die einen engen Bezug zum Stadtteil haben".

Die jungen Männer zerstörten unter anderem eine Bushaltestelle. Foto: Polizei

Die Ausschreitungen haben Eingang in das landesweite Fahndungsportal der Polizei NRW gefunden. Dort heißt es: "In der Silvesternacht kam es zu schweren Sachbeschädigungen und tumultartigen Szenen, bei denen durch eine Gruppe von Jugendlichen/Heranwachsenden Papierkörbe durch Feuerwerkskörper in Brand gesteckt, Müllcontainer auf der Straße umgestürzt und mehrere Glasscheiben eingeschlagen wurden. Ebenso wurden zahlreiche Böller in die dortigen U-Bahnabgänge geworfen und Silvester-Raketen quer über die Straße geschossen."

In der kommenden Woche wird sich der Innenausschuss des NRW-Landtages mit den Ausschreitungen beschäftigen, tags drauf nimmt sich die örtliche Politik des Themas noch einmal in einer Sondersitzung des städtischen Ordnungsausschusses an.

Mit diesem Bild fahndet die Polizei nach den Randalierern der Silvesternacht. Foto: Polizei

Wer die mutmaßlichen Randalierer auf den Fotos erkennt oder sonstige Hinweise geben kann, sollte sich an die Polizei wenden unter der Rufnummer 0201/829-0.

