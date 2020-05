So starten weitere Essener Gemeinden mit Gottesdiensten

Nach der coronabedingten Pause laden viele Gemeinden zum Pfingstfest wieder zu Gottesdiensten ein – mit eingeschränkter Teilnehmerzahl und unter entsprechenden Hygiene-Bedingungen. Nach der Redaktion vorliegenden Informationen ergibt sich folgender erster Überblick:

Werden

Die Pfarrei St. Ludgerus lädt am Pfingstsonntag, 31. Mai, 11.30 und 19 Uhr, in die Werdener Basilika St. Ludgerus ein.

In der evangelischen Kirche Werden finden ab Pfingstsonntag ebenfalls wieder regelmäßig Gottesdienste statt (jeweils sonntags 10.30 Uhr). Die Teilnehmeranzahl wird auf 73 Besucher begrenzt. Wenn diese Zahl erreicht ist, wird kein Eintritt mehr gewährt. Der Gemeindegesang muss unterbleiben. Lieder werden solo vorgetragen. Auf Abendmahl und Kirchencafé wird bis auf weiteres verzichtet.

Bredeney, Heidhausen und Haarzopf

In St. Markus in Bredeney findet am Samstag um 17 Uhr eine Vorabendmesse statt und am Sonntag ein Gottesdienst um 11.30 Uhr. Ein Abendlob gibt es am Samstag um 18 Uhr in der Kirche St. Kamillus in Heidhausen und am Pfingstmontag, 1. Juni, 10 Uhr, ein Morgenlob in der Kirche Christus König in Haarzopf. ,Die Verantwortlichen wollen zunächst Erfahrungen mit Wortgottesdiensten sammeln, um später wieder mit Eucharistiefeiern zu beginnen, heißt es in der Ankündigung. Eine Anmeldung sei nicht erforderlich, die Teilnehmer müssten sich aber in Listen eintragen.

Südostviertel

Desinfektionsmittel gehört in den Kirchen mitunter dazu, Weihwasser derzeit nicht. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Ab Pfingstsonntag finden auch in der Auferstehungskirche im Südostviertel wieder Gottesdienste statt. Um 10, 11 und 12 Uhr werden kürzere Andachten mit Pfarrer Götz-Otto Kreitz angeboten. Mundschutz und Abstand sind Pflicht, außerdem bittet die Gemeinde, sich zu den Gottesdiensten anzumelden unter 2205 306. Am Pfingstmontag wird um 10 Uhr eine Andacht mit Pfarrer Michael Heering abgehalten. Da auf Gemeindegesang noch verzichtet werden muss, werden Gesangsquartette aus den Chören der Auferstehungskirche die Andachten musikalisch gestalten.

Altenessen

Am Pfingstwochenende werden auch in den vier Kirchen der Altenessener Pfarrei St. Johann Baptist wieder öffentliche Gottesdienste gefeiert: Samstag, 30. Mai, 17 Uhr: Herz Jesu, Bäuminghausstraße 66, 18.30 Uhr: Herz Mariä, Heßlerstraße 235; Sonntag, 31. Mai: 10 Uhr: St. Hedwig, Kellersohnweg 11; 11.30 Uhr: St. Johann, Johanniskirchstraße 1.

Für die Gottesdienste hat die Pfarrei ein Schutzkonzept erarbeitet, in dem unter anderem der Zu- und Ausgang der Kirchen, eine neue Kommunionordnung sowie notwendige Hygienemaßnahmen geregelt werden. Das Konzept sieht zur Wahrung der Abstandsregeln außerdem eine streng begrenzte Anzahl an Plätzen vor, so dass es laut Mitteilung der Pfarrei ratsam ist, sich im Vorfeld anzumelden. Das könne am Freitag, 9 bis 12 Uhr, im Pfarrbüro unter 34 36 16 geschehen oder per E-Mail unter pfarrbuero@johannbaptist.de

Rüttenscheid

Gottesdienste im Essener Osten St. Antonius - Freisenbruch: Gottesdienst: Sonntag, 31. Mai, 10 Uhr. Anmeldung: Donnerstag, 10 bis 11 Uhr, unter 50 55 70. St. Barbara - Kray: Gottesdienst: Sonntag, 31. Mai, 11.30 Uhr, danach jeden Sonntag um 11.30 Uhr. Anmeldung: Dienstag, Mittwoch, Freitag, 10 bis 12 Uhr, unter 55 54 05. Anmeldung nur persönlich und nicht auf dem Anrufbeantworter. St. Joseph - Horst: Gottesdienste: Sonntag, 31. Mai, 10 Uhr, Montag, 1. Juni, 10 Uhr. Anmeldung: Freitag, 9 bis 11 Uhr, unter 53 02 97. St. Laurentius - Steele: Gottesdienste: Sonntag, 31. Mai, 11.30 Uhr, Sonntag, 31. Mai, 18 Uhr, Montag, 1. Juni, 11.30 Uhr, Montag, 1. Juni, 18 Uhr. Anmeldung: Donnerstag und Freitag: 10 bis 12 Uhr, unter 51 47 403.

Auch in Rüttenscheid sind die Gläubigen zu Pfingsten in die Kirchen eingeladen: St. Ludgerus und Martin: Samstag, 18 Uhr, Messe, Sonntag, 10 Uhr, Wortgottesdienst für Familien, 11.15 Uhr Messe, Montag, 11.15 und 18.30 Uhr Messe. St. Andreas: Samstag, 18.30 Uhr, Messe, Sonntag, 10 Uhr, Messe, Montag, 10 Uhr, Messe, 11.30 Uhr, Familiengottesdienst. In der evangelischen Gemeinde Rüttenscheid wird erst am 8. Juni das Presbyterium entscheiden, wann wieder Gottesdienste stattfinden.

Holsterhausen

Für beide Gottesdienste der katholischen Gemeinde in Holsterhausen am Sonntag und Montag um 9.45 Uhr ist eine Voranmeldung im Gemeindebüro unter 732553 erforderlich. Die Anrufer werden gebeten, ihren Namen auf dem Anrufbeantworter zu hinterlassen. Die evangelische Gemeinde Holsterhausen lädt am Sonntag und Montag jeweils um 10 Uhr in die Erlöserkirche und am 11.15 Uhr in die Melanchthonkirche ein.

Borbeck

Zurzeit bieten die Kirchen der Pfarrei St. Dionysius nur eingeschränkte Platzkapazitäten an. An Pfingsten finden Wortgottesdienste zu folgenden Zeiten statt: Samstag, 30. Mai: St. Dionysius (18 Uhr); St. Michael (18 Uhr); St. M. Rosenkranz (17 Uhr). Sonntag, 31. Mai: St. Dionysius (10 und 18 Uhr); St. Michael (9.30 Uhr); St. M. Rosenkranz (11 Uhr), St. Johannes Bosco (10.45 Uhr); St. Fronleichnam (11.15 Uhr). Pfingstmontag: St. Dionysius (10 und 19 Uhr); St. Michael (9.30 Uhr); St. M. Rosenkranz (11 Uhr); St. Joh. Bosco (10.45 Uhr); St. Fronleichnam (11.15 Uhr).

Es gelten die allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Gottesdienstbesucher werden gebeten, nur auf den markierten Plätzen Platz zu nehmen. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist nicht zwingend erforderlich; aber beim Betreten und Verlassen der Kirchen erwünscht. Die Kommunion wird auf die Hand ausgeteilt, ein eingeschränkter Gemeindegesang ist möglich.

Kettwig

Die Katholische Pfarrgemeinde St. Peter und Laurentius in Kettwig lädt für Samstag, 18 Uhr, zur Vorabendmesse in St. Joseph. Weitere Messen über Pfingsten: Sonntag, 9.30 Uhr in St. Laurentius, 11 Uhr in St. Peter und 11 Uhr in St. Joseph. Montag, 9.30 Uhr in St. Laurentius, 11 Uhr in St. Peter und 11 Uhr in St. Joseph. Zu den Gottesdiensten samstags, sonntags und an Feiertagen muss man sich bis freitags, 12 Uhr, im Pfarrbüro unter 02054/4418 oder per E-Mail an Pfarramt@st-peter-und-laurentius.de anmelden. Die Kommunion wird am Platz ausgeteilt. Es wird nicht gesungen, die Lieder dürfen aber mitgesummt werden. Die Liednummer und die Strophen werden angezeigt.

Die evangelische Gemeinde startet mit Gottesdiensten am Pfingstsonntag, um 10.30 Uhr findet ein Open-Air-Gottesdienst statt. Der Platz vor der Kirche am Markt wird entsprechend mit Stühlen usw. hergerichtet werden. Sind alle Sitzplätze besetzt, können die restlichen Gottesdienstbesucher – in entsprechendem Abstand – Stehplätze auf dem Bürgersteig nutzen. Am 1. Juni findet der Gottesdienst wie gewohnt um 10.30 Uhr in der Kirche am Markt statt. Es steht nur eine eingeschränkte Anzahl von Sitzplätzen zur Verfügung. Anmeldung erbeten: 02054/83910 oder per E-Mail an gemeindebuero@ev-kirche-kettwig.de. Für den Sonntagsgottesdienst muss die Anmeldung bis Freitag um 12 Uhr erfolgen.

Wortgottesdienste auf der Ruhrhalbinsel

Das Bedürfnis, endlich wieder in größerer Zahl zu einem öffentlichen Gottesdienst zusammenzukommen, ist auch in der katholischen Pfarrei St. Joseph groß: Deshalb haben sich die Kirchengremien Gedanken darüber gemacht, wie die Feier öffentlicher Gottesdienste unter den Bedingungen einer Corona-Pandemie aussehen könnte.

Auch die Herz-Jesu-Kirche in Burgaltendorf öffnet ihre Türen wieder für Gottesdienste. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Folgende Rahmenordnung tritt ab Pfingstsonntag, 31. Mai, in Kraft: Für jede Kirche gilt eine Höchstzahl der Besucher: Das sind derzeit in Herz Jesu, Burgaltendorf, 70 Personen; in St. Suitbert, Überruhr, 60 Personen; in St. Georg, Heisingen, 50 Personen; in St. Mariä Geburt, Kupferdreh-Dilldorf, 50 Personen; in St. Mariä Heimsuchung, Überruhr, 45 Personen; in St. Barbara, Byfang, 25 Personen.

Anmeldungen sind erforderlich

Für die Teilnahme am Gottesdienst ist eine Anmeldung erforderlich. Dazu liegt in jeder Kirche für jeden Gottesdienst eine eigene Liste aus, in die sich die Gläubigen mit ihren Kontaktdaten eintragen müssen. Ist die Liste für einen Gottesdienst gefüllt, können sich weitere Personen nicht mehr anmelden. Wer zu einem Gottesdienst erscheint, ohne sich vorher eingetragen zu haben, kann teilnehmen, sofern die maximale Personenzahl nicht überschritten wird.

Für die Sonntagsgottesdienste werden die Listen jeweils am Sonntag zuvor ab 13 Uhr ausgelegt, so dass sich Interessierte im Laufe des Nachmittags oder der nachfolgenden Wochentage eintragen können. Ehrenamtliche Mitarbeiter sorgen während der Gottesdienste dafür, dass die notwendigen Schutzmaßnahmen eingehalten werden.

Maximaler Personenzahl berechnet

Menschen, die in häuslicher Gemeinschaft miteinander leben (insbesondere Familien mit kleineren Kindern), können während des Gottesdienstes beieinander sitzen. Dies wurde bei der Berechnung der maximalen Personenzahl bereits berücksichtigt.

Vor den Kircheneingängen sind Abstandsmarken auf dem Boden angebracht, die ein geordnetes Eintreten ermöglichen. In den Kirchen sind mögliche Sitzplätze mit einem Klebepunkt markiert und nicht nutzbare Sitzgelegenheiten gekennzeichnet. Gesang ist nicht erlaubt. Und auch das Weihwasserbecken ist leer. Ein Mundschutz für die Gottesdienstteilnehmer kann nicht bereitgestellt werden. Es wird jedoch empfohlen, einen solchen zu tragen.