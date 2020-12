NRZ-Weihnachtsaktion Spendenrekord: Kinder in Not freuen sich über 1000 Präsente

Essen. Unglaubliche Spendenbereitschaft der NRZ-Leserinnen und -Leser: Kinderschutzbund Essen bedankt sich für 40.000 Euro und 1000 Geschenke.

Die diesjährige Weihnachtsaktion der Essener NRZ-Redaktion für Kinder in Not hat alle bisherigen Rekorde gebrochen: Für die Kleinen in den zwei Schutzhäusern des Kinderschutzbundes in Borbeck und Altenessen kamen unglaubliche 39.965 Euro und über 1000 liebevoll verpackte Präsente zusammen. Damit hat sich das Spendenaufkommen gegenüber dem vergangenen Jahr mehr als verdoppelt.

Zum mittlerweile 14. Mal hat NRZ-Redakteur Jörg Maibaum gemeinsam mit dem Kinderschutzbund versucht, den "Spatzen" in den Notaufnahmen ein bisschen Weihnachtsfreude zu bescheren - trotz der Gewalt, der Vernachlässigung, des Missbrauchs und der Krisen, die sie erlitten haben. Und mit Ihrer großzügigen Hilfe, liebe Leserinnen und Leser, ist uns das auch 2020 einmal mehr gelungen.

Wir sagen herzlichen Dank, wünschen frohe Weihnachten und alles Gute im neuen Jahr!