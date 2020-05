Stadt Essen beschließt Umgestaltung des Kaiser-Wilhelm-Parks

Essen-Altenessen. Rat der Stadt beschließt Maßnahmen für 600.000 Euro. Beginn der Umgestaltung ist im Herbst 2020. Park wird laut Stadt aufgewertet.

Der Rat der Stadt Essen hat in seiner Sitzung am 27. Mai die Umgestaltung des Kaiser-Wilhelm-Parks in Altenessen-Süd beschlossen. Die Gesamtkosten belaufen sich voraussichtlich auf 600.000 Euro und sind bereits in der Haushaltsplanung berücksichtigt. Im Herbst 2020 soll mit dem Umbau begonnen werden, bis Ende 2021 soll die Umgestaltung abgeschlossen sein.

Die geplante Umgestaltung erfolgt im Rahmen des Förderprogramms „Starke Quartiere – Starke Menschen“. Geplant ist, den südlichen Spielbereich, die Veranstaltungsfläche mit Pavillon und den Durchgang am Bahndamm neu zu gestalten. Außerdem soll der gesamte Park ökologisch aufgewertet werden.

Ergebnisse der Bürgerbeteiligung werden noch vorgestellt

Ziel sei es, die vorhandenen Flächen in attraktive Sport-, Bewegungs-, Aufenthalts- und Kommunikationsorte umzuwandeln, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Man möchte, dass es künftig für alle Generationen Angebote im Kaiser-Wilhelm-Park gibt. https://www.waz.de/staedte/essen/essen-kaiser-wilhelm-park-wird-fuer-600-000-euro-umgestaltet-id228733093.html

Bevor es losging, hatte die Stadt die Bürger aufgerufen, ihre Vorstellungen und Ideen für den Park einzubringen. Die Ergebnisse konnten allerdings noch nicht gezeigt werden – die Corona-Pandemie hat es verhindert.

Minigolfanlage wird zurückgebaut und in den Spielplatz integriert

Neu gestaltet wird der große Spielplatz hinter dem Teich. Und er wird vergrößert: Dafür wird die marode Minigolfanlage, die schon lange nicht mehr genutzt wird, zurückgebaut. Die so entstehende Fläche wird dann in den Spielplatz integriert. Drumherum wird viel neu gepflanzt.

Der alte Tunnel unter der ehemaligen Bahntrasse wird abgerissen, der Damm aufgeweitet. Foto: Klaus Micke / FUNKE Foto Services

Im Sportbereich wird das Kunstrasenfeld erneuert und die vorhandene Tischtennisplatte durch eine weitere ergänzt. Damit auch die Kicker nicht zu kurz kommen, werden auf einer Rasenfläche zwei Fußballtore aufgestellt.

Der alte Tunnel wird abgerissen

Der alte Tunnel unter der ehemaligen Bahntrasse stellt eine wichtige Wegeverbindung zwischen dem Park und den östlich gelegenen Wohngebieten am Graitengraben dar. Doch aufgrund seines Alters wären laut Stadt erhebliche Instandsetzungsarbeiten erforderlich, so dass der Abriss und eine Aufweitung des Dammkörpers geplant sind.

Der vorhandene Fußweg auf einem Teilabschnitt des Dammes soll zurückgebaut und entsiegelt werden. Auch hier wird neu gepflanzt. https://www.waz.de/staedte/essen/buerger-schreiben-langen-wunschzettel-fuer-kaiser-wilhelm-park-id226422021.html

Der Veranstaltungsplatz vor dem Pavillon wird aufgewertet

Die Stadt will auch den Pavillon und den kleinen asphaltierten Veranstaltungsplatz davor erneuern, der sich in keinem ansprechenden Zustand befindet. Der Pavillon bekommt ein neues Dach, die Fläche davor wird teilweise entsiegelt und begrünt. Es wird mehr Sitzbänke geben, Bäume werden gepflanzt – so soll dieser Ort attraktiver werden und zum Verweilen einladen. Ob das gelingt, wird man sehen: Noch trifft sich dort gerne die Trinker- und Obdachlosenszene.

Im südlichen Bereich des Festplatzes erhält die dortige Sportfläche einen zusätzlichen Basketballkorb und neue Markierungen. Auch hier wird ein Großteil der vorhandenen Asphaltfläche zurückgebaut und entsiegelt. Die Stadt hofft, dass dieser Bereich künftig stärker genutzt wird – zum Beispiel für Feste.

Bleibt noch der Teich mit Fontäne: Obwohl er vor zwei Jahren erst ausgebaggert und der Uferbereich neu angelegt wurde, befände sich die Uferbepflanzung laut Stadt in keinem guten Zustand. Hier sollen neue Stauden gepflanzt werden, die die Insektenvielfalt fördern. Ebenso wie abgelegene Rasenflächen, die sich in artenreiche Wildblumenwiesen verwandeln sollen – zur Freude von Hummeln, Bienen, Grashüpfern und Co.