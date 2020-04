Stadt Essen investiert Millionen in aufwendige Hangsicherung

Viele Jahrzehnte lang bot der mächtige Steilhang am unteren Ende des Werdener Bergs ein fast schon malerisches Bild. Eine alpin anmutende, wild bewachsene, 60 Meter hohe Wand am Rand einer Bundesstraße ist nicht unbedingt das, was man in einer Großstadt erwartet. Seit einigen Wochen ist das Geschichte. Die Wand an der alten Bredeneyer Landstraße im Löwental ist jetzt großflächig verdrahtet, von der einstigen landschaftlichen Schönheit ist nicht viel geblieben. Und das ist nur eine, wenn auch die vielleicht spektakulärste Stelle im ganzen Stadtgebiet, die derart aufwendig und kostspielig gesichert wurde. Muss das in dieser Form sein?

Im Jahr 2012 wurde ein Autohaus-Parkplatz in Byfang verschüttet

Ja, meint Roland Haering, Abteilungsleiter bei Grün und Gruga. Geologisch sei der Ruhrsandstein besonders tückisch und neige dazu, sich zu lösen. „Das ist keine theoretische Gefahr“, sagt Haering, und erinnert an einen Felssturz 2012 in Byfang, der den Parkplatz eines Autohauses unter sich begrub. Richtig ist allerdings auch, dass dies ein spektakulärer Einzelfall war und es Personenschäden bislang noch nie gegeben hat. Aber, so Haering, wer wolle es auf seine Verantwortung nehmen, falls doch einmal etwas passiere?

Neben großflächigen Verdrahtungen, wie man sie so allenfalls entlang enger Straßen in den Alpen kennt, sind an vielen Hängen im Essener Süden auch Fangzäune installiert - darunter auch an Wanderwegen wie etwa am Heisinger Ufer des Baldeneysees. Sie sollen verhindern, dass fallendes Gestein zu Unfällen führt. Auch hier geht die Stadt auf Nummer sicher, denn zwischen dem Hang und dem Weg mit Menschen sind mitunter zehn Meter Platz, so dass auch ohne Fangzaun eine Reihe von sehr unglücklichen Umständen zusammenkommen müsste, bevor jemand zu Schaden kommt.

Die frühere Steinbruchnutzung mache die Hänge zusätzlich labil, heißt es

Ebenfalls großflächige Hangsicherungen gibt es zum Beispiel an der Laupendahler Landstraße, an der Westfalenstraße, an der Ruhrtalstraße und an der August-Thyssen-Straße, auch hier zum Teil verbunden mit Vegetationsverlusten, etwa durch gefällte Bäume. Laut Stadt kommen die Ruhrhänge nicht nur durch den Zahn der Zeit in Bewegung, sondern wurden bereits durch Steinbrüche aus früheren Jahrhunderten vorgeschädigt und sind auch deshalb labil. „Am Hang im Löwental wurden sicher nicht ohne Grund schon in den 1920er Jahren Sicherungsmaßnahmen durchgeführt“, sagt Haering. Damals wurde noch gemauert statt Drähte gespannt.

Gewaltige Stahlnägel mit einer Länge von bis zu 3,5 Metern sichern jetzt den Hang. Rechts verläuft ein Wanderweg, auf dem hin und wieder jemand läuft. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Die beauftragten Spezialfirmen lassen sich ihre Arbeit gut bezahlen. Allein die Sicherungsarbeiten an dem Hang am Löwental haben rund 300.000 gekostet. Nach Angaben von Grün und Gruga wurde insgesamt allein in den Jahren 2017, 2018 und 2019 rund 1,8 Millionen Euro ausgegeben. Da das Sicherungsprogramm bereits seit 2010 läuft und noch eine Weile weitergeht, wird die Stadt hier am Ende einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag investiert haben.

Die Frage, ob finanzieller Aufwand und Gefährdung in einem vernünftigen Verhältnis stehen

Das führt zwangsläufig zu der Frage, ob finanzieller Aufwand und Gefährdungslage wirklich in einem vernünftigen Verhältnis stehen, was die Stadt jedoch lebhaft bejaht. Von der 60 Meter hohen Steilwand seien immer wieder Felsbrocken abgegangen, neben dem Wanderweg schütze man nebenbei auch die direkt daneben verlaufende S-Bahn-Linie.

Federführend für die Arbeiten in Essen ist die Firma Ingenieurbau Dr. Spang GmbH, die bereits seit 1982 gutachterlich im Auftrag der Stadt die Ruhrhänge geotechnisch untersucht hat. „Wenn Risiken erkannt werden, folgt eine gutachterliche Empfehlung mit einem Sicherungsvorschlag“, erklärte Diplom-Ingenieur Christian Spang vor einigen Monaten auf Anfrage dieser Zeitung. Grün und Gruga habe selbst keine Expertise in dieser Frage und verlasse sich auf die Firma Spang, so Roland Haering.

Felsnägel von bis zu dreieinhalb Metern Länge in den Berg getrieben

Am Felshang im Löwental wurden Felsnägel bis zu einer Länge von dreieinhalb Metern in den Berg getrieben und in einem Raster von zwei mal zwei Metern angeordnet. Damit soll hier ein für allemal Ruhe einkehren. „Es wurden Steinschlag- und Blockschlagrisiken mit einem Volumen bis etwa einen Kubikmeter festgestellt“, so Spang, der allerdings einräumte: „Steinschlag-Ereignisse können in der Regel nicht zeitlich exakt prognostiziert werden, ein akutes Risiko bestand nicht.“

Der Hang wies eine dichte Vegetation auf, im Winter manchmal mit spektakulären Eiszapfen. Zumindest die Vegetation komme trotz des Stahlgeflechts wieder. Roland Haering: „In einigen Jahren ist der hang wieder bewachsen.“