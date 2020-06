Stadt Essen kämpft für Erhalt der Karstadt-Kaufhof-Häuser

Essen. Oberbürgermeister Kufen sowie die Chefs von Wirtschaftsförderung und Essen Marketing betonen die Bedeutung der Warenhäuser für die Stadt Essen.

Die Stadt Essen will sich „intensiv“ für den Erhalt der beiden Warenhäuser von Galeria Karstadt-Kaufhof in der Innenstadt einsetzen. Das bekannten am Dienstag Oberbürgermeister Thomas Kufen, Wirtschaftsförderer Andre Boschem und Richard Röhrhoff, Geschäftsführer der Essen Marketing, in einer Pressemitteilung.

Der wegen der Coronakrise angeschlagene Warenhauskonzern mit Sitz in Bredeney will bis zu 80 seiner 172 Warenhäuser bundesweit schließen. Das Unternehmen hat noch keine konkreten Standorte genannt. Es laufen derzeit noch Gespräche mit Vermietern über Mietnachlässe sowie Verhandlungen mit Verdi über einen Sanierungstarifvertrag. Entscheidungen, welche Häuser schließen müssen und welche weiter betrieben werden, sind daher wohl noch nicht gefallen. Deshalb müssen auch die 200 Mitarbeiter in den beiden Warenhäusern in Essen weiter um ihre Arbeitsplätze bangen.

Kufen: Geht um den Erhalt von Arbeitsplätzen bei Karstadt-Kaufhof

OB Kufen und die Wirtschaftsförderung stehen nach eigenen Angaben in Kontakt mit der Führungsspitze sowie mit Vertretern von Betriebsrat und Gewerkschaften. Kufen appellierte: „Durch die Sicherung der Warenhaus-Standorte bleiben Arbeitsplätze in Essen erhalten. Deshalb müssen alle Seiten intensiv für eine zukunftsfähige Ausrichtung zusammenarbeiten – dies vor allem im Sinne der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“ Kufen erinnerte an die erfolgreiche partnerschaftliche Zusammenarbeit, als es darum ging, die Zentrale des fusionierten Warenhauskonzerns in Essen zu halten.

Für Wirtschaftsförderer Andre Boschem steht daher fest: „Es ist kaum vorstellbar, dass es am Standort der Galeria Karstadt Kaufhof-Zentrale keine Warenhäuser des Unternehmens gibt.“ EMG-Geschäftsführer Richard Röhrhoff schließlich betonte die Bedeutung der Warenhäuser im Limbecker Platz und am Willy-Brandt-Platz für die City: „Die Essener Innenstadt erlebt derzeit eine Renaissance. Darin spielt ein zeitgemäßes Warenhaus eine tragende Rolle.“