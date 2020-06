Stadt Essen kündigt mehrere neue Straßenbaustellen an

Die Stadt Essen kündigt neuen Straßenbaustellen an.

Essen. In der kommenden Woche beginnen im Stadtgebiet Arbeiten an mehreren Straßen. Eine wichtige Verkehrsader, die Bernestraße, ist betroffen.

Die Stadtverwaltung kündigt für die kommende Woche wieder neue Straßenbaustellen in Essen an. Ein Überblick:

Bernestraße: Im innerstädtischen Verkehr kommt es ab dem kommenden Montag zu Verkehrseinschränkungen. Auf der Bernestraße im Ostviertel müssen zwei Fahrspuren für mehrere Tage gesperrt werden, teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit. Grund: Es besteht der Verdacht, dass unter der Straße eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg liegt. Die Sondierung ist notwendig als Vorbereitung für die Bauarbeiten an der Umweltspur.

Die Sperrung der Fahrstreifen erfolgt im Abschnitt zwischen der Tunnelausfahrt und der Hollestraße. Dort muss großräumig ausgeschachtet werden. Eine Grundstückszufahrt zum Objekt Hollestraße 7 werde für die Dauer der Sondierungsarbeiten deshalb nicht möglich sein, heißt es. Für den Zeitraum der Arbeiten bleibt eine Fahrspur befahrbar. Die beiden anderen Spuren werden voraussichtlich am 3. Juli wieder freigegeben.

A52-Auffahrt Haarzopf: Der Landesstraßenbaubetrieb Straßen.NRW saniert im Bereich der A52-Anschlussstelle Essen-Haarzopf Kanalschächte. Deshalb wird die A52-Auffahrt Haarzopf in Richtung Düsseldorf von Freitag, 19. Juni, 20 Uhr, bis Montag, 22. Juni, 7 Uhr, gesperrt. Die Umleitungen erfolgen aus Richtung Bredeney kommend über die Meisenburgstraße und aus Richtung Margarethenhöhe über die Raadter Straße sowie Lilienthalstraße jeweils zur A52-Anschlussstelle Essen-Kettwig.

Langemarckstraße: Die Stadtwerke Essen installieren auf der Langemarckstraße in Schonnebeck einen neuen Hausanschluss. Betroffen ist der Abschnitt zwischen der Steinmannshofstraße und der Matthias-Erzberger-Straße. In diesem Bereich kommt es ab Dienstag, 16. Juni, bis voraussichtlich 30. Juni zur Sperrung einer Fahrspur. Der Verkehr wird für diesen Zeitraum mit einer Ampel an der Baustelle vorbeigeleitet.

Hespertal: Die Straße „Hespertal“ in Fischlaken wird ab Montag, 15. Juni, zwischen der Hammerstraße und der Straße „Im Tannenbusch“ in Fahrtrichtung Velbert gesperrt. Grund: Straßen.NRW bessert die Fahrbahndecke aus. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum 22. Juni. Eine Umleitung erfolgt teils über Velberter Stadtgebiet über die Hammerstraße, Rodberger Straße sowie die Straße „Hefel“.