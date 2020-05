Stadt Essen lehnt mehr Flugverkehr in Düsseldorf ab

Mit deutlicher Mehrheit hat sich der Rat der Stadt in seiner jüngsten Sitzung gegen eine Kapazitätserweiterung des Flughafens Düsseldorf ausgesprochen. Er folgte damit einem gemeinsamen Antrag von CDU, SPD, Grünen, Linken und der Fraktionsgemeinschaft aus Tierschutzpartei und Sozial-Liberalem Bündnis. Der Verein "Bürger gegen Fluglärm" begrüßt in einer Stellungnahme die Entscheidung und fordert das Verkehrsministerium NRW auf, das Ansinnen des Flughafens zurückzuweisen.

Dieser hat am 27. Februar 2015 beim Landesverkehrsministerium eine Änderung der Betriebsgenehmigung beantragt mit dem Ziel, die Zahl der Flugbewegungen von maximal 47 auf 60 pro Stunde zu erhöhen. Mehr als 40.000 Bürger haben Einwendungen dagegen vorgebracht, betonen die Ratsfraktionen in ihrem Antrag, mit dem sie den ablehnenden Beschluss des Rates vom 27. April 2016 noch einmal bekräftigen.

Unterlagen zum Genehmigungsverfahren liegen bis zum 12. Juni öffentlich aus

Der Flughafen Düsseldorf hat demnach im Rahmen des laufenden Planfeststellungsverfahrens neue Gutachten vorgelegt, da der Bedarf nach weiteren Starts und Landungen nach Auffassung des Ministeriums nicht ausreichend begründet war. Die Unterlagen befinden sich derzeit in der gesetzlichen Offenlage und können bis zum 12. Juni unter anderem im Stadtplanungsamt, Lindenallee 10, eingesehen werden.

Ob tatsächlich Bedarf für mehr Flugbewegungen besteht, ist nach Ansicht der Ratsmehrheit angesichts der weltweiten Einbrüche des Luftverkehrs durch die Corona-Pandemie derzeit nicht absehbar. Die Prognosen des Flughafens zu den Flugbewegungen im Jahr 2030 stammten aus Januar 2020 und seien damit überholt. Selbst diese Prognose gehe nur noch von 128.000 Flugbewegungen in den verkehrsreichsten Monaten im Jahre 2030 aus. Ein Wert, der nur etwa fünf Prozent über den aktuellen Werten liege und sich im Rahmen der bisher genehmigten 131.000 Flugbewegungen bewege.

Stadt fürchtet mehr verspätete Landungen am späten Abend und in der Nacht

Es sei deshalb nicht ersichtlich, warum der Flughafen deshalb 160.000 Flugbewegungen beantragt habe. Bei 60 Flugbewegungen pro Stunde seien weitere verspätete Landungen insbesondere am Abend und in der Nacht zu befürchten.

Die "Bürger gegen Fluglärm" kritisiert zudem, dass der Flughafen keine Gutachten zur Klimaverträglichkeit und zum Risiko von Unfällen vorgelegt habe. Auch Lärmberechnungen zweifelt der Verein an. Es sei wichtig, so heißt es in der Stellungnahme der Fluglärmgegner, dass nicht nur Kommunen aus dem Düsseldorfer Umland Einspruch gegen eine Kapazitätserweiterung einlegten, sondern auch möglichst viele Bürger.