Baldeneysee: Essen öffnet Parkplatz – Zufahrtsregel bleibt

Essen. Nach über zwei Monaten kann der Platz am Regattaturm wieder genutzt werden. Kontrollen bleiben. Auch an Haus Scheppen gibt es eine Teilöffnung.

Die weitere Lockerung der Corona-Regeln lässt Schranken fallen: Die Stadt Essen hat die Sperrung des Parkplatzes am Regattaturm des Baldeneysees nach über zwei Monaten aufgehoben. Allerdings bleibt es bei einer Zufahrtsregelung, um die Zahl der Ausflügler weiterhin kontrollieren zu können, sagte Stadtsprecherin Silke Lenz am Dienstag.

Eine Teilöffnung gilt ab sofort auch für den Treff an Haus Scheppen. Die Barrieren fallen, doch werden Ordnungskräfte ein Auge darauf haben, dass es nicht zu voll wird. Bereits am Pfingstwochenende sei der Parkplatz am Regattaturm teilweise wieder geöffnet worden, sagte Lenz.

Der Zulauf über die Feiertage sei groß gewesen, "es war voll am See", dennoch habe der Kommunale Ordnungsdienst keine nennenswerten Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung festgestellt. "Hie und da" hätten die Einsatzkräfte allerdings Grillpartys im öffentlichen Raum unterbinden müssen, die nach wie vor untersagt seien, sagte Lenz.

Mehr Nachrichten aus Essen lesen Sie hier.