Stadt verknüpft Grünzug in Essen-Bochold mit Essen.51

„Die Mauer muss weg!“ In dieser Forderung sind sich Anwohner, Stadtplaner und Politiker einig. Es geht um die mehrere hundert Meter lange Mauer, die das Wohngebiet an Lehr- und Kopfstraße am Rande Bocholds vom ehemaligen Krupp-Gelände M3 trennt. Die Stadt stellte jetzt ihre Vorstellungen für die Umgestaltung der Grünverbindung Lehrstraße vor. Im Herbst soll Baubeginn sein.

Bisher ist der Grünzug in Essen-Bochold wenig attraktiv

Zwischen Lehr- und Kopfstraße und der Mauer verläuft ein Geh- und Radweg, der die Zollstraße mit der Bottroper Straße verbindet. Foto: Rüdiger Hagenbucher

Der Grünzug selbst ist schmal und nur noch wenig attraktiv. Wenigstens ist der Weg entlang des katholischen Friedhofs gut begeh- und mit dem Fahrrad befahrbar. Doch auf dem Bolzplatz herrscht offenbar schon seit Jahren Spielpause, und die Rutsche und das Wippgerät mit etwas Sand als Spielplatz zu bezeichnen, ist mutig.

Trotzdem hat dieser Grünzug Potenzial. Denn nach Norden hin führt er in die Grünanlagen der ehemaligen Zinkhütte mit ihren Fuß- und Radwegen und nach Westen über die Zoll- und Haus-Berge-Straße bis zur Hagenbecker Bahn und zum Niederfeldsee.

In Zukunft, so informierten jetzt Planungsleiter Philipp von Welck und Abteilungsleiter Mattis Ricken von Grün und Gruga die Bezirksvertretung IV, sollen der Grünzug und der Spielplatz mit den Grünanlagen im neuen Wohngebiet Essen.51 verknüpft werden. „Es entstehen dadurch ganz neue Möglichkeiten, die vorhandenen Wohnquartiere in Bochold nach Süden an die grüne Infrastruktur ,Krupp Park’ und ,Segerothpark’ bis zur Innenstadt außerhalb der Straßen besser anzubinden“, streichen sie die Vorteile heraus.

Mehr Spielraum für Kleinkinder und Jugendliche

Diese Bank lädt schon lange nicht mehr zur Rast ein. Die Mauer hinter der Bank soll abgerissen werden, weil sie den alten und den neuen Stadtteil trennen würde. Foto: Rüdiger Hagenbucher

Am nördlichen Ende des Grünzugs, also an der Friedrich-Lange-Straße, wünschen sich die Bürger am dortigen Kiosk Sitzmöglichkeiten, um „,wildes’ Sitzen im Wegebereich zu vermeiden“.

Der Grünzug selbst wird in mehrere Bereiche unterteilt, und zwar getrennt für Kleinkinder sowie für Grundschulkinder, Jugendliche und Erwachsene. Diesen Wunsch hätten die Anwohner bei der Ideensammlung Ende Juli letzten Jahres geäußert, so Grün und Gruga. Weil das Gelände ein mehr als vier Meter großes Gefälle hat, sollen horizontale Spielebenen geschaffen werden.

Sitzelemente werden aus Betonquadern und Edelstahl-Sitzbalken gebaut, damit zerstörungswütige Besucher des Spielplatzes von vornherein kein Betätigungsfeld finden. Durch die Anbindung an den neuen Stadtteil wird zudem eine bessere soziale Kontrolle erhofft.

Essen von oben – im Sommer 2018 Essen von oben – im Sommer 2018 Das Südviertel zwischen Hohenzollernstraße und Witteringstraße (an der Grenze zu Rüttenscheid). In der Bildmitte ist die Baustelle an der Baumstraße zu sehen. Foto: Hans Blossey

Essen von oben – im Sommer 2018 Das Südviertel zwischen Hohenzollernstraße und Witteringstraße (an der Grenze zu Rüttenscheid). In der Bildmitte ist die Baustelle an der Baumstraße zu sehen. Foto: Hans Blossey

Essen von oben – im Sommer 2018 Rechts im Bild: Die Hochhäuser rund um die Kruppstraße im Südviertel. Dahinter liegt die Essener Innenstadt. Foto: Hans Blossey

Essen von oben – im Sommer 2018 Baufläche an der Huyssenallee, Ecke Baedekerstraße im Südviertel. Foto: Hans Blossey

Essen von oben – im Sommer 2018 Zwischen der A40 und der Bahnstrecke ist Holsterhausen durch Gewerbe geprägt. In der Bildmitte ist der Funkturm zu sehen. Foto: Hans Blossey

Essen von oben – im Sommer 2018 Zwischen der A40 und der Bahnstrecke ist Holsterhausen durch Gewerbe geprägt. Foto: Hans Blossey

Essen von oben – im Sommer 2018 Blick auf das Europa-Center. Foto: Hans Blossey

Essen von oben – im Sommer 2018 Der bisherige Sitz der Funke Mediengruppe in Essen. Foto: Pirkko Gohlke

Essen von oben – im Sommer 2018 Zwischen Kruppstraße, Friedrichstraße und Berthold-Brecht-Straße soll nach dem Wegzug der Mediengruppe ein neues Stadtquartier mit einem Mix aus Wohnungen, Büros und Hotel entstehen. Foto: Hans Blossey

Essen von oben – im Sommer 2018 Blick auf das Westviertel und die Innenstadt. Vorne im Bild verläuft die Bahnstrecke, dahinter die Hachestraße. Foto: Hans Blossey

Essen von oben – im Sommer 2018 Industriefläche zwischen Pferdebahnstraße, Berthold-Beitz-Boulevard und Bottroper Straße. Im Hintergrund ist der See des Krupp-Parks (links) und das Fördergerüst von Schacht Amalie (Helenenstraße). Foto: Hans Blossey

Essen von oben – im Sommer 2018 Die Fläche zwischen Berthold-Beitz-Boulevard, Pferdebahnstraße, Zollstraße und Bottroper Straße: Hier entsteht das Quartier "Essen 51". Foto: Hans Blossey

Essen von oben – im Sommer 2018 Das Einkaufszentrum Limbecker Platz ist vorne im Bild zu sehen, dahinter liegt das Univiertel. Foto: Hans Blossey

Essen von oben – im Sommer 2018 Der Campus der Universität Duisburg-Essen. Foto: Hans Blossey

Essen von oben – im Sommer 2018 Die neue Zentrale der Funke Mediengruppe. Foto: Hans Blossey

Essen von oben – im Sommer 2018 Die neue Zentrale der Funke Mediengruppe. Foto: Hans Blossey

Essen von oben – im Sommer 2018 Die neue Zentrale der Funke Mediengruppe. Foto: Hans Blossey

Essen von oben – im Sommer 2018 RWE und Westnetz an der Altenessener Straße. Foto: Hans Blossey

Essen von oben – im Sommer 2018 Gewerbegebiet rund um die Bamlerstraße in Altenessen. Foto: Hans Blossey

Essen von oben – im Sommer 2018 Gewerbegebiet rund um die Bamlerstraße in Altenessen. Foto: Hans Blossey

Essen von oben – im Sommer 2018 Der ehemaliger Sportplatz an der Kleine Hammerstraße in Altenessen. Foto: Hans Blossey

Essen von oben – im Sommer 2018 Der Blick über Altenessen: Links verläuft die Gladbecker Straße, in der Bildmitte ist die Sportanlage Bäuminghausstraße. Im Bereich davor ist die Filialkirche Herz Jesu zu sehen. Foto: Hans Blossey

Essen von oben – im Sommer 2018 Die Sportanlage Bäuminghausstraße/Hövelstraße in Altenessen. Foto: Hans Blossey

Essen von oben – im Sommer 2018 Die Sportanlage Bäuminghausstraße/Hövelstraße in Altenessen. Foto: Hans Blossey

Essen von oben – im Sommer 2018 Der Häuserblock südlich des Bahnhofs Altenessen. Das obere Gebäude ist seit Jahren eine Ruine. Foto: Hans Blossey

Essen von oben – im Sommer 2018 Der Blick auf die Kokerei Zollverein. Foto: Hans Blossey

Essen von oben – im Sommer 2018 Der Blick auf die Kokerei Zollverein. Foto: Hans Blossey

Essen von oben – im Sommer 2018 Der Blick auf die Kokerei Zollverein. Foto: Hans Blossey

Essen von oben – im Sommer 2018 Der Neubau der RAG-Stiftung an der Kokerei Zollverein. Foto: Hans Blossey

Essen von oben – im Sommer 2018 Der Neubau der RAG-Stiftung an der Kokerei Zollverein. Foto: Hans Blossey

Essen von oben – im Sommer 2018 Der Neubau der Folkwang Universität der Künste auf dem Zollverein-Areal. Foto: Hans Blossey

Essen von oben – im Sommer 2018 In Schonnebeck entsteht der Neubau für die Gustav-Heinemann-Geamtschule. Foto: Hans Blossey

Essen von oben – im Sommer 2018 Es ist das seit Jahrzehnten größte Schul-Neubauprojekt in Essen. Foto: Hans Blossey

Essen von oben – im Sommer 2018 Baustelle an der Straße Schonnebeckerhöfe, Ecke Gelsenkirchener Straße in Katernberg. Foto: Hans Blossey

Essen von oben – im Sommer 2018 Arbeiten für die neue Autobahnanschlussstelle Frillendorf-Nord. Foto: Hans Blossey

Essen von oben – im Sommer 2018 Arbeiten für die neue Autobahnanschlussstelle Frillendorf-Nord. Foto: Hans Blossey

Essen von oben – im Sommer 2018 Arbeiten für die neue Autobahnanschlussstelle Frillendorf-Nord. Foto: Hans Blossey

Essen von oben – im Sommer 2018 In Kray baut Aldi Nord die neue Konzernzentrale. Der neue Campus liegt neben der A40. Foto: Hans Blossey

Essen von oben – im Sommer 2018 Aldi wird eine dreistellige Millionensumme in den Neubau an der an der Eckenbergstraße investiieren. Foto: Hans Blossey

Essen von oben – im Sommer 2018 Spätestens Ende 2020 soll der Neubau stehen. Foto: Pirkko Gohlke

Außerdem sind seniorengerechte Sitzbänke mit Armlehnen sowie zwei Tisch-Bank-Kombinationen besonders für ältere Menschen und Familien angedacht.TitelTypStatusUserErstellungsdatum

Der Spielplatz für die Kleinkinder soll einen Matschtisch mit Sandaufzug bekommen, der auch für Rollstuhlfahrer erreichbar sein soll. Weiterhin sind eine Rutsche und ein Spielhäuschen geplant.

Die ältere Kinder können sich auf eine Kletterkombination mit Rutsche freuen, sportlich geht es an der Tischtennisplatte sowie an der Calisthenic-Anlage für das Ganzkörper-Training zu.

An das alles schließt sich noch ein kleines Fußballfeld an.

Umgestaltung kostet rund 350.000 Euro

Alles in allem kostet die Umgestaltung rund 350.000 Euro, von denen das Land und die Europäische Union 90 Prozent übernehmen, den Rest die Stadt. Der Baubeginn ist für das 3. Quartal geplant, die Fertigstellung soll dann im Frühjahr kommenden Jahres gefeiert werden.

Die Bezirksvertretung IV begrüßt die Planung, in die erfreulicherweise viele Wünsche der Anwohner eingeflossen seien. Bis zu 20 Jahre soll der Spielplatz vorgehalten werden, versichert Mattis Ricken. Denn das verlangten die Zuschussgeber.