Stadt will Wassersport am Baldeneysee noch nicht freigeben

Für den Wassersport am Baldeneysee ist noch keine konkrete Lockerung in Sicht. Ein Treffen mit Vertretern der IG Baldeney und der Stadtverwaltung verlief zwar nach Angaben der städtischen Pressestelle „sehr konstruktiv und einvernehmlich“, jedoch ohne ein von vielen Sportlern ersehntes Signal in Richtung Wiederaufnahme ihrer Freizeit-Aktivitäten.

„Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich darauf verständigt, dass zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Ausnahmen für den Wassersport auf dem Baldeneysee möglich sind“, so die Stadt. Das werde auch durch das aktuelle Urteil des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen bestätigt.

Kläger hatte argumentiert, dass Segeln die Kontaktbeschränkungen gut zulasse

Ein Segelboot-Besitzer am Sporthafen Haus Scheppen hatte gegen das Segel-Verbot auf dem Baldeneysee geklagt, war damit aber gescheitert. Die Stadt habe das Recht, aus Gründen des Gesundheitsschutzes das Segeln zu untersagen, so das Gericht. Der Antragsteller hatte argumentiert, dass gerade diese Sportart die gelten Kontaktbeschränkungen prinzipiell gut zulasse.

Um den Wassersport schnellstmöglich wieder aufnehmen zu können, habe die Runde zweierlei diskutiert: Die IG Baldeney habe zugesagt, ein Konzept zu erstellen, wie die Distanzgebote einzuhalten sind, und zwar nicht nur in den Booten,. sondern auch an den Anlegestellen, Häfen und in Vereinsheimen.

Unterstützerschreiben an die Landesregierung

Ferner soll es ein Unterstützerschreiben an die NRW-Staatssekretärin geben, das auf die Beschlüsse der Sportminister der Länder vom 28. April Bezug nimmt. Darin wird gefordert, dass der Sport- und Trainingsbetrieb im Freizeitsport so bald wie möglich in einem ersten Schritt wieder erlaubt wird, wenn die Sportangebote an der „frischen Luft“ auf öffentlichen oder privaten Freiluftsportanlagen stattfinden und alle corona-bedingten Einschränkungen gewährleistet sind.