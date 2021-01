Auf der A52 am Dreieck Essen-Ost hat es einen Unfall gegeben - der Verkehr staut sich. (Symbolbild)

Verkehrsunfall Stau nach Unfall auf der A52 am Dreieck Essen-Ost

Essen. Auf der A52 am Dreieck Essen-Ost hat es einen Unfall gegeben. Schwer verletzt wurde niemand, es kam aber zu starken Verkehrsverzögerungen.

Auf der A52 aus Essen in Richtung Düsseldorf hat es einen Verkehrsunfall gegeben. Der Unfall ereignete sich laut Polizeiangaben gegen 13.30 Uhr am Dreieck Essen Ost, hinter einem Tunnel am Abzweig zur A40.

Pkw und Motorrad an Unfall beteiligt

Beteiligt waren ein Pkw-Fahrer und ein Motorradfahrer mit einer Suzuki-Maschine. Ein Rettungswagen war vor Ort, schwer verletzt wurde aber laut Polizei niemand. Zwischenzeitlich kam es zu starken Verkehrsverzögerungen. (red)