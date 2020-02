Essen-Margarethenhöhe. Else Heidenreich feiert den 100. Geburtstag. Fast ihr gesamtes Leben hat sie auf der Margarethenhöhe in Essen verbracht – wo sie bis heute lebt.

100. Geburtstag: Für Essenerin spielt Familie die Hauptrolle

Ihren 100. Geburtstag feiert Else Heidenreich am Montag, 10. Februar, im Kreise ihrer Familie. Die Essenerin lebt seit fünf Jahren im Seniorenzentrum Margarethenhöhe. Auf ihr Leben blickt sie mit großer Zufriedenheit zurück.

„Meine Freunde haben immer gesagt: Du wirst nicht alt. Du isst ja nichts“, erinnert sie sich und schmunzelt dabei. Die Skeptiker hatten Unrecht, das liegt auf der Hand. Die 100 Jahre sind immerhin fast geschafft. „Aber es stimmt schon: Das Essen war nie so mein Ding“, sagt die Seniorin. Kochen dagegen schon. Das habe sie sehr gern gemacht.

Else Heidenreich verbrachte fast ihr gesamtes Leben auf der Margarethenhöhe

Ihr Lebensinhalt sei immer die Familie gewesen. Eine eigene Familie habe sie allerdings nie gegründet. „Ich wollte nicht heiraten“, sagt sie voller Überzeugung. Else Heidenreich wuchs in Rüttenscheid auf, verbrachte dann aber die meiste Zeit ihres Lebens auf der Margarethenhöhe – erst auf der alten, jetzt auf der neuen Höhe. Beim Umzug ins Seniorenheim des Diakoniewerks blieb sie in ihrem gewohnten Umfeld.

Die Seniorin lebt seit fünf Jahren im Seniorenzentrum Margarethenhöhe am Helgolandring. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

„Fast unsere ganze Familie lebt auf der Margarethenhöhe“, sagt Nichte Brigitte Drewnick. Da habe es die Familie nicht weit zur Geburtstagsfeier. „Wir werden mit zehn Familienmitgliedern feiern, dazu kommen vielleicht noch Bekannte meiner Tante aus dem Stadtteil“, so Brigitte Drewnick.

Seniorin ist ein Familienmensch

„Meine Tante ist ein echter Familienmensch. Sie hat früher viel mit uns gemacht, wir haben oft Monopoly gespielt, ich bin auch mit ihr in den Urlaub gefahren. Als meine Kinder auf der Welt waren, ist meine Tante immer morgens mit ihnen die Gruga gegangen“, blickt die Nichte zurück. Die Tante habe sich auch intensiv um ihre Eltern gekümmert und im Schrebergarten mitgeholfen, den die Familie in Haarzopf bewirtschaftet habe.

„Ich habe die Volksschule an der Brigittastraße besucht. Wir waren fünf Geschwister zu Hause, zwei Mädchen und drei Jungen, da war nicht so viel Geld da“, blickt Else Heidenreich zurück.

Ihr Arbeitsleben verbrachte sie im Büro

Im Krieg sei das Haus, in dem sie mit ihrer Familie gewohnt habe, durch Bomben beschädigt worden, so dass sie umziehen mussten. Zum Glück habe sie im Krieg aber niemanden ihrer direkten Angehörigen verloren. Sie habe fast ihr gesamtes Berufsleben bis zur Rente als Sachbearbeiterin im Büro der katholischen Familienbildungsstätte gearbeitet, was ihr sehr viel Spaß gemacht habe. „Das ist alles gut gelaufen. Ich wollte gar keinen anderen Job“, blickt die fast 100-Jährige zurück.

Essen Die Bewohner haben engen Kontakt zu Tieren Das Seniorenzentrum Margarethenhöhe liegt am Helgolandring 71 auf der neuen Margarethenhöhe. Träger ist das Diakoniewerk Essen. Im Haus leben 120 Bewohner, die sich auch in der großen Gartenanlage aufhalten können. Das Seniorenzentrum setzt auf engen Kontakt der Bewohner zu Tieren. Im Garten leben vier Hühner, in einer Voliere im Innenbereich Wellensittiche, regelmäßig kommen Hunde zu Besuch.

„Nach der Arbeit habe ich mich um die Kinder in der Familie gekümmert. Für Hobbys blieb da keine Zeit“, sagt Else Heidenreich. Urlaub habe sie meist in Deutschland gemacht, sei mit Bekannten oder Familienangehörigen an die See gefahren, erzählt sie.

Von schlimmen Schicksalsschlägen oder schweren Krankheiten sei sie zum Glück verschont geblieben – und kleinere Rückschläge habe sie gut überstanden.