Bauzeit verdreifacht: Brücke in Essen-Rellinghausen fertig

Gute Nachricht für alle, die die Rellinghauser Brücke als wichtige Verbindung zwischen Rellinghausen und Bergerhausen nutzen: Nach jahrelanger Bauzeit aufgrund diverser Verzögerungen ist die Brücke jetzt wieder für den Verkehr freigegeben, teilt die Stadt mit. Die Sperrung auf der Rellinghauser Straße und Eisenbahnstraße werde damit aufgehoben.

Die Brücke hatte unter anderem unter der jahrelangen Belastung durch den Anlieferverkehr für ein nahes Gewerbegebiet und einen Discounter – inzwischen sind es zwei – gelitten und musste dringend saniert werden. Für Anwohner, Autofahrer und Geschäftsleute im Umfeld geht mit der Wiedereröffnung der Verbindung eine dreijährige Leidenszeit zu Ende, die sich für einige, wie den Kioskbetreiber im Baustellenbereich, als durchaus existenzbedrohend erwies.

Die Brücke blieb während der Bauzeit in eine Richtung befahrbar

Die Rellinghauser Straße war im Bereich der Brücke nur in eine Richtung befahrbar, nämlich von Bergerhausen zur Frankenstraße – was bei den Bergerhauser Geschäftsleuten zu Klagen über große Umsatzeinbußen führte, weil der Durchgangsverkehr fehlte. Um die Verbindung zwischen Rellinghausen und Bergerhausen nicht ganz zu trennen, hatte die Stadt seinerzeit beschlossen, die marode Brücke nicht komplett abzureißen und neu zu bauen, sondern sie jeweils halbseitig in Stand zu setzen und den Verkehr einspurig über die jeweils andere Seite zu leiten.

Einige Bauzäune stehen noch, aber der Rad- und Wanderweg ist wieder nutzbar. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

So wurde die Brückenplatte erneuert und die tragenden Pfeiler wurden verstärkt, um das Bauwerk zu retten. Mit dem Neubau der Brücke wurde bereits im März 2017 begonnen. Schon zu Beginn gestalteten sich die Arbeiten schwieriger als geplant. Die Koordination der Arbeiten, die von verschiedenen Firmen ausgeführt wurden, erwies sich als problematisch.

Die Bauzeit verlängerte sich drastisch und die Kosten stiegen enorm

Auch im weiteren Verlauf der Baustelle sei es laut Stadt zu erheblichen Problemen gekommen. So habe man den ursprünglichen Bauzeitenplan mit einem Abschluss der Arbeiten im Dezember 2017 nicht einhalten können. In der Ratssitzung im November 2018 wurde zudem die zweite Gesamtkostenänderung der Baumaßnahme „Brücke Rellinghauser Straße“ beschlossen. Insgesamt erhöhten sich laut Stadt die Baukosten von 1.449.000 Euro auf 2.249.000 Euro. Die Bauzeit hatte sich von dem ursprünglich geplanten dreiviertel Jahr auf drei Jahre mehr als verdreifacht.

Essen In Kupferdreh wurde die Brücke komplett neu gebaut Während sich die Stadt im Fall der Brücke an der Rellinghauser Straße entschlossen hatte, das Bauwerk zu sanieren, statt es abzureißen und komplett neu zu bauen, gab es für Kupferdreh eine andere Lösung. Die dortige Kampmannbrücke, die Kupferdreh und Heisingen verbindet, wurde abgerissen und neu gebaut. Auch hier verlängerte sich die Bauzeit um ein halbes Jahr und das Bauwerk wurde erheblich teurer.

Die massiven Verzögerungen bei den Bauarbeiten hatten laut Stadt mehrere Gründe: Man habe sich intensiv mit der Ruhrbahn abstimmen müssen, da auf der Brücke auch die Straßenbahnschienen für die Linie 105 verlaufen, die nach Abschluss der Arbeiten neu verlegt werden müssen. Während der Bauphase fuhr die Bahn nur bis zur Haltestelle Schnabelstraße und dann wieder zurück.

Mit einem Spezialbohrer musste das harte Gestein im Brückenbereich bearbeitet werden. Das Gerät traf erst mit Verspätung ein. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Auch mit den Stadtwerken seien Absprachen erforderlich gewesen. Zusätzlich wurde intensiv nach Kampfmitteln aus dem Zweiten Weltkrieg gebohrt, obwohl die Brücke bereits 1923 erbaut und im Zweiten Weltkrieg nicht zerstört worden war, so dass eigentlich kein Blindgänger unter die Brückenpfeiler hätte gelangen können. Aufgrund des harten Gesteins im Boden musste ein Spezialbohrer eingesetzt werden, der eigens bestellt werden musste und der erst nach einer längeren Wartezeit eintraf.

Der Eröffnungstermin für die sanierte Brücke war erst von Ende 2017 auf Anfang 2018 verschoben worden. Mitte vergangenen Jahres versprach die Stadt, dass die Brücke zum Jahresende endgültig fertiggestellt sein werde. Im November hatte die Stadt dann angekündigt, dass das Projekt Anfang 2020 abgeschlossen würde, da noch Arbeiten wie das Abdichten der Fahrbahn, die Verfüllung der Baugruben, Asphaltarbeiten und das Anbringen von Geländern erfolgen müssten.

Die Brücke überspannt die Grugatrasse, den Geh- und Radweg, der von Mülheim über die Margarethenhöhe, Rüttenscheid und Rellinghausen bis zur Ruhr führt. Die Brücke war während der Bauphase durch ein Stahlgerüst gesichert worden, so dass der Geh- und Radweg nur zwischenzeitlich für besondere Arbeiten tageweise gesperrt werden musste. Jetzt sind die Arbeiten abgeschlossen, alle Betroffenen können aufatmen.