Corona: Haarzopfer Kleingärtnerverein führt Warteliste

In der Corona-Krise entdecken offenbar viele Menschen ihre Liebe zum Kleingarten. Das bestätigt Ingo Gernert (64), seit September Vorsitzender des Kleingärtnervereins Hohe Birk in Essen-Haarzopf. Waren vor wenigen Jahren noch etwa 50 Gärten der Anlage leer, stehen jetzt viele Interessierte auf der Warteliste. Allein in den vergangenen fünf Wochen verzeichnete der Verein 35 Anfragen nach Gärten, so der Vorsitzende.

Essen Von Nutzgärten zu Freizeitoasen Der Kleingärtnerverein Hohe Birk in Haarzopf ist ein Beispiel dafür, wie sich in den vergangenen 100 Jahren Kleingärten von Nutzgärten zu Freizeitoasen entwickelt haben. Der Verein nutzt das Gelände zwischen Eststraße, Alte Hatzper Straße und A52. Das Areal stand immer mal wieder zur Diskussion, weil dort Wohnen oder Gewerbe angesiedelt werden sollten. Zum Glück für die Haarzopfer Kleingärtner wurden solche Pläne aber wieder verworfen.

Mit einer Fläche von 160.000 Quadratmetern und 383 Gärten gehöre die Anlage Hohe Birk zu den größten zusammenhängenden Anlagen in Deutschland, berichtet Ingo Gernert. „Durch die Corona-Krise sind die Menschen einfach froh, aus ihren vier Wänden herauszukommen und an der frischen Luft etwas tun zu können. „So gut sahen die Gärten zu diesem Zeitpunkt im Jahr noch nie aus“, habe ein Vereinsmitglied bereits augenzwinkernd festgestellt.

Saisonvorbereitung ist in diesem Jahr schon weit fortgeschritten

Viele Menschen hätten bedingt durch Corona aktuell einfach viel Zeit und das Bedürfnis, im Freien zu sein. Deshalb stünden bei vielen gerade Arbeiten wie Unkraut zupfen, pflanzen, streichen, bauen und anbauen oder ähnliche Dinge auf dem Programm. „Zum Glück hatten ja die Baumärkte in den vergangenen Wochen weitgehend geöffnet, so dass sich die Kleingärtner mit den nötigen Materialien versorgen konnten“, sagt Ingo Gernert.

Ingo Gernert ist seit September 2019 Vorsitzender des Kleingartenvereins Hohe Birk in Haarzopf. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Natürlich beachte man genau die behördlichen Vorgaben zum Infektionsschutz, so der Vorsitzende. Er unterscheidet dabei zwischen dem öffentlichen Raum der Kleingartenanlage an der Eststraße, wie etwa Plätzen und Wegen, und dem privaten Raum, also den angepachteten Parzellen. Auf den breiten Hauptwegen könne man sehr gut zwei Meter Abstand halten, selbst auf den schmaleren Wegen sei dies mit gegenseitiger Rücksichtnahme durchaus möglich.

Der Spielplatz ist seit Wochen mit Flatterband abgesperrt

Der große Spielplatz in der Anlage sei schon seit Wochen mit rot-weißem Flatterband abgesperrt. „Wir haben da schon ein Auge drauf, dass ihn niemand nutzt, obwohl das eigentlich nicht unsere Aufgabe ist. Aber die Leute halten sich an die Sperrung“, so Ingo Gernert. Auf den Parzellen dürften die jeweiligen Pächter natürlich mit ihren Familien zusammensein. Viele hätten Schaukel und Co. für die Kinder in ihrem Gartenstück aufgebaut. „Nur Grillfeten sind halt nicht möglich“, sagt der Vorsitzende.

Während auf den Parzellen sogar mehr Aktivität herrsche als in den Vorjahren, ruhe das Vereinsleben fast komplett. Die wöchentlichen Vorstandssitzungen und die Bürozeiten am Samstag fänden derzeit nicht statt. Auch das Vereinsheim, das nur an Gartenpächter vermietet werde, sei geschlossen.

Treffen finden nur mit weitem Abstand statt

„Wir Vorstandsmitglieder treffen uns allenfalls zu viert in einem großen Raum, um Anträge für Anbauten und ähnliches zu sprechen“, erklärt Ingo Gernert. Auch die Gruppe von Ehrenamtlichen, die sich um die Pflege der Gemeinschaftsflächen kümmere, teile sich jetzt auf und arbeite nur noch abwechselnd auf dem Gelände. Das für den 15. August geplante große Kinderfest sei abgesagt.

Hungern und dursten müssen die Kleingärtner aber nicht: Der Kiosk auf dem Gelände, der gerade neu verpachtet sei, biete neben Getränken, Süßigkeiten und Eis auch einfache Gerichte wie Schnitzel oder Frikadellen an, die die Pächter dort kaufen und dann in ihren Gärten verzehren könnten. „Da bilden sich jetzt schon mal längere Schlangen, einfach bedingt durch den geforderten Abstand der Wartenden“, beobachtet der Vorsitzende, der hofft, dass bald wieder andere Zeiten für den seit 104 Jahren bestehenden Verein Hohe Birk anbrechen.